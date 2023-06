V rozletu kariéry mu zabránila vracející se zranění. Letos ale zažil pětadvacetiletý Jan Matoušek dobrou sezonu a v dresu Bohemians mohl slavit čtvrté místo ve FORTUNA:LIZE a postup do Evropy. Následně se dočkal i prvního povolání do reprezentace, která před sebou má kvalifikační zápas na Faerských ostrovech a přípravný duel v Černé Hoře. „Nečekal jsem, že sezona může být ještě lepší. Myslel jsem, že vrcholem byl postup do předkol s Bohemkou. Tři dny po sezoně se pak stalo tohle,“ vypráví s úsměvem příbramský rodák.

Jan Matoušek na jaře za Bohemku vstřelil šest gólů. Snímek je z utkání v Liberci. | Foto: ČTK

Právě z Příbrami se Matoušek v roce 2018 odpíchl do toho největšího fotbalu. Po přestupu ale za Slavii odehrál jen sedm utkání a vrátil se do svého rodného města na hostování. Později si zahrál i za Jablonec a nejvíce toho odkopal v Liberci. Až tuto sezonu v zimě vyměnil rychlonohý hráč sešívané za nedaleké Bohemians, kterým od tohoto léta bude patřit natrvalo.

„Do Slavie jsem šel ve dvaceti letech a bylo v plánu, že budu ještě rok v Příbrami. Přišla ale zranění, takže jsem se ve Slavii objevil už na podzim. Šel jsem i do zimní přípravy, ale ta nebyla podle představ, takže jsem šel do Příbrami. Pak jsem čekal, že se podívám do přípravy, ale hostoval jsem v Jablonci, kde bohužel přišla zranění. Dá se říct, že jsem se z toho vyhrabal až teď,“ popisuje na začátku reprezentačního srazu Matoušek.

„Od zranění jsem zjistil, že na sobě musím víc a jinak pracoval. Začal jsem to praktikovat už v Liberci a v Bohemce se mi to začalo vyplácet. Změna herního stylu i celého prostředí mi pomohla. Rychle jsem se adaptoval a začlenil do týmu,“ vypráví ofenzivní záložník, který za klokany v 15 zápasech zapsal šest gólů.

„Zatím to vypadá, že jsem našel své staré já. Výkony ale mohly být lepší. Aspoň trošku jsem to ale odstartoval a můžu na to navázat v další sezoně,“ vypráví první reprezentant z řad Bohemians od roku 2016, kdy se do národního mužstva dostal Patrik Schick.

„Řekl bych, že jsem si i srovnal hlavu. V Příbrami jsem dával góly, nic moc jsem pro sebe nedělal a myslel si, že to tak půjde pořád. Zátěž ale přibývala, začala se mi objevovat zranění a nějaké dva roky jsem byl poloviční. V tu dobu jsem si uvědomil, že asi musím udělat něco navíc,“ doplnil Matoušek s tím, že v současnosti věnuje větší důraz posilovně i protahování po tréninku.

„Dělám různá cvičení, abych zabránil zraněním, protože rychlí hráči bývají náchylní na trhání svalů. Zatím se mi to vyplácí,“ říká.

Za herní zlepšení vděčí i větší volnosti na hřišti, kterou mu trenér Bohemky Jaroslav Veselý poskytl. „Přesně takhle jsem to hrával i v Příbrami, že jsem býval volný hráč. Sedí mi to. Můžu si nabíhat, kam chci, a nemusím se řídit žádnými většími taktickými pokyny do útoku,“ pochvaluje si Matoušek.

Dobrými výkony si řekl i o nominaci do reprezentace, kde je na aktuálním srazu jediným nováčkem. Do úplně neznámého prostředí ale nepřichází.

„Spoustu kluků tu znám a doufám, že mi ve všem pomůžou. Těšil jsem se obrovsky, ale nervozita tam je vždycky,“ přiznává.

Povolání do národního týmu mu pochopitelně neopomněli vyúčtovat také spoluhráči z klubu. „Všichni mi gratulovali. Dosty, který má na starosti pokladnu, mi hned psal, že to budu mít drahé,“ vypráví se smíchem Matoušek.

První reprezentační start bude mít šanci zapsat už v sobotu na Faerských ostrovech, kde svěřenci Jaroslava Šilhavého nastoupí k zápasu kvalifikace na EURO. Druhá možnost pro Matouška pak přijde příští úterý v přátelském utkání v Černé Hoře.