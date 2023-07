V minulé sezoně nastřílel v libereckém dresu osm gólů, těsně před startem nové sezony FORTUNA:LIGY se ale rozhodlo, že už ho přes hlavu přetahovat nebude a místo něj dostane rudý. Třiadvacetiletý nigerijský útočník Victor Olatunji podepsal víceletý kontrakt na Letné a je tak čtvrtou letní posilou Sparty.

Liberecký kanonýr Victor Olatunji přestoupil na Spartu. Typologicky jde o náhradu za odešlého Tomáše Čvančaru. | Foto: AC Sparta Praha

„Přestupuje k nám hráč se zajímavými fyzickými a rychlostními parametry. Jedná se typologicky o útočníka, kterého v kádru aktuálně nemáme. Victor má potenciál se v našem prostředí nadále rozvíjet, i to je klíčový důvod, proč ho přivádíme," řekl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Kozák se v Ďolíčku uvedl skvěle. Ze Sparty bude rok hostovat

Svými parametry a gólovým apetitem by měl nahradit Tomáše Čvančaru, který před pár dny přestoupil do německého Mönchengladbachu. Vedení klubu z Letné avizovalo, že pokud k tomuto transferu dojde, bude chtít přivézt někoho podobného. A to je právě Olatunji.

Ten se z Nigérie dostal do Evropy přes Inter Bratislava. Poté si vyzkoušel fotbal v Rakousku (Mattersburg) a na Kypru (Oroklini a Larnaka). Pak následoval přestup do Liberce. V minulé sezoně se trefil i do sítě Sparty. Bylo to v penaltovém rozstřelu při čtvrtfinále MOL Cupu, jeho gól ale k postupu Severočechů nestačil.

Připomeňte si ve fotogalerii sparťanské mistrovské oslavy:

1/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 2/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 3/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 4/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 5/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 6/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 7/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 8/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 9/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 10/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 11/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 12/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 13/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 14/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 15/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 16/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 17/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 18/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 19/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 20/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 21/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 22/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 23/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 24/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 25/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 26/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 27/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 28/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 29/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 30/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 31/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 32/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 33/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 34/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 35/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 36/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 37/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 38/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 39/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 40/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 41/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 42/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 43/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 44/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 45/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 46/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 47/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 48/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 49/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 50/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 51/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 52/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 53/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 54/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 55/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 56/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 57/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 58/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 59/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 60/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk 61/61 Zdroj: CPA Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk

Velký sešívaný den: Slavia představila dresy a v generálce remizovala s Drážďany