U českých fotbalových fanoušků není Dánsko po vyřazení reprezentacez Eura úplně nejoblíbenější zemí, ale u vedení Slavie je to naopak. K obránci Alexandru Bahovi, jenž do Edenu přestoupil v lednu, přichází dánský záložník Mads Emil Madsen. Ten v minulé sezoně působil v rakouském klubu LASK Linz.

Třiadvacetiletý dánský záložník Mads Emil Madsen je nejnovější posilou fotbalové Slavie. | Foto: SK Slavia Praha

Očima trenéra Jindřicha Trpišovského

„Fotbal má na prvním místě. Je mladý, běhavý a pracovitý. Tři hodiny jsme s ním seděli a bavili se, nezajímá ho v podstatě nic jiného než fotbal. Hned se ptal, kdy bude trénink. Koukali jsme na něj už před rokem, ještě když byl v Silkeborgu. Skončila sezona a my jsme tehdy hledali střední záložníky, ale v momentě, kdy jsme na něj dostali tip, přestoupil do Linzu. Teď se po roce objevila možnost jej získat. Hledali jsme náhradu za Provoda, protože víme, že celý podzim nebude. Madsen je trošičku podobný typ jako on, také levonohý hráč, který ale umí oběma nohama a obsáhne obrovský prostor. Je pořád v pohybu, v nabídce, je také velice silný při zakládání akcí, jedná se o kombinační typ hráče.“