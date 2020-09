Sobotní výsledky nejvyšší fotbalové soutěže znamenaly, že v nedělním duelu Karviné se Spartou se hrálo o špici tabulky. Nakonec se povedlo vyhrát favorizovaným Pražanům, kteří rozhodli utkání zlepšeným výkonem ve druhé půli. Sparťané jsou na prvním místě po čtyřech letech. Proti Karviné ukázala sílu, letenský tým nepoložil nepříznivý vývoj skóre, k němuž přispěl vlastním gólem stoper David Lischka.

Kvůli zranění slovenského reprezentanta Lukáše Štetiny musel trenér Václav Kotal nasadit Dominika Plechatého. Dávid Hancko, opora závěru loňského ročníku, stále chybí.

„Soupeř potrestal naše chyby z protiútoků, do té doby jsme měli šance, začátek jsme špatný neměli. Věřil jsem, že to kluci zvládnou. Dopředu jsme silní, máme kvalitu, že góly jsme schopní dávat. Je potřeba zlepšit obrannou fázi,“ hodnotil zápas v pozápasovém rozhovoru sparťanský kouč Kotal.

Ačkoliv se Karviná zvučného soupeře nezalekla, první šance opravdu měli hosté. Ve 14. minutě na Hložkův centr jen těsně nedosáhl Andreas Vindheim. O minutu později zakončoval hlavou Ladislav Krejčí mladší, Petr Bolek mezi karvinskými tyčemi byl připraven. Pak si na Dočkalův centr naskočil Hložek a přestřelil.

Do vedení tak šli domácí, když se přes Filipa Twardzika dostal míč k Tomášovi Ostrákovi, který prokázal jednu důležitou vlastnost – nebál se jít do souboje jeden na jednoho ve vápně, jeho ránu Milan Heča vyrazil, ale jen k Michalu Papadopulosovi jenž poslal svůj tým do vedení – 1:0.

Sparta se pokoušela znovu o zteč karvinské svatyně ze vzduchu, ale Hložek opět nemířil přesně.

A tak udeřili znovu domácí, tentokrát za vydatné podpory sparťanů. Na Ostrákovu uličku si naběhl Bartošák, jehož přízemní centr před branku si do vlastní sítě nešťastně usměrnil Lischka – 2:0.

Ve 41. minutě se hosté dočkali snížení, když Vindheim našel ve vápně Hložka a ten parádně zavěsil střelou o břevno – 2:1.

Povzbuzení sparťané se pak dočkali i vyrovnání, když Twardzik skluzem ve vápně skluzem zásahl Hložka a rozhodčí nařídil pokutový kop, který proměnil kapitán Bořek Dočkal – 2:2.

Sparta otočila skóre

Nástup do druhého dějství patřil Pražanům, když v 53. minutě odcentroval Lischka přesně na hlavu Ladislava Krejčího mladšího a Sparta otočila skóre – 2:3.

Domácí se ještě nestihli vzpamatovat z šoku, když Michal Sáček oslovil přihrávkou Hložka, ten se prohnal po levé straně hřiště, zbavil se Lukáše Bartošáka a nekompromisně zavěsil – 2:4.

Sparta pak kontrolovala hru, ale Slezané srdnatě bojovali. Snažili se, ale ještě jednou inkasovali. V 82. se prosadili střídající hráči. Navrátilec Ladislav Krejčí (netypicky) pravačkou přihrál Liboru Kozákovi, který usměrnil balon přesně k tyči – 2:5.

„Prohráli jsme prakticky vyhraný zápas, protože jsme nedodržovali taktické pokyny. Hráče jsme nabádali, abych hráli i po poločase dál… Byla tam snaha, ale bylo to špatné. Zbyly nám akorát oči pro pláč, fotbal se hraje na góly, Sparta má kvalitní útočníky,“ řekl po utkání karvinský trenér Juraj Jurábek.

MFK Karviná – Sparta Praha 2:5 (2:2)

Branky: 23. Papadopulos, 28. vlastní Lischka – 41. Hložek, 45+1. z pen. Dočkal, 53. L. Krejčí ml., 56. Hložek, 82. Kozák. Rozhodčí: Proske – Caletka, Dresler. Bez ŽK. Diváci: 2914.

Karviná: Bolek – Santos, Šindelář, Twardzik – Ndefe, Smrž (71. Marek Hanousek), Mangabeira (87. Jursa), Qose (61. Mikuš), Bartošák (87. Janečka) – Ostrák, Papadopulos (87. Tavares). Trenér: Jarábek.

Sparta: Heča – Plechatý, Čelůstka, Lischka – Vindheim (70. L. Krejčí), Sáček, Ladislav Krejčí ml., Dočkal, Matěj Hanousek – Juliš (76. Kozák), Hložek (85. Karlsson). Trenér: Kotal.