"Odstoupení Tomáše je pro mě největší kaňka celého výjezdu. Na první pohled se mi zdálo, že to koleno není dobré. Uvidíme, v pondělí ráno má v plánu vyšetření, v současnosti ale prognózy příznivé nejsou. Je to asi nejhorší věc, co se nám mohla stát," poznamenal s trpkostí v hlase šéf slávistické kabiny.

Radost mu neudělal ani konečný výsledek. Jeho svěřenci byli po většinu utkání aktivnější, ale výraznější počet gólových šancí si nevytvořili a remíza 0:0 tak byla logickým vyústěním.

"Je to nepříjemnost, vždy chcete do sezony vstoupit úspěšně, vyhrát úvodní střetnutí, naladit sebe i fanoušky, získat sebejistotu. Nic z toho se nám ale bohužel nepodařilo. Ligové prology většinou nebývají o krásném fotbale, musí se vyválčit. Tentokrát jsme si nechali velké hřiště, měli jsme to daleko k odraženým míčům, u kterých jsme pak byli pozdě. Chyběl také nějaký individuální výkon, který by hru strhl na sebe. V takových chvílích potřebujete pomoc od rozdílových hráčů, ta ale bohužel nepřišla," hledal Trpišovský příčiny neúspěchu.

Do základní sestavy a poté i v průběhu utkání nasadil vedle nováčků do hry většinu reprezentantů, kteří vynechali téměř celou letní přípravu.

"Diskutovali jsme to celý týden, čekali do poslední chvíle. Vyhlíželi jsme jedno speciální cvičení, u kterého bychom viděli, jak na tom tito hráči doopravdy jsou. S klukama jsme mluvili, ten přístup byl velmi individuální. Za pár týdnů nás čeká kvalifikace o Ligu mistrů, potřebujeme mít sehraný tým. Kdo se cítil, že zvládne alespoň nějakou část zápasu, šel na hřiště. V pondělí úterý měli záběhové tréninky, poté zátěžové a herní. Rozhodnutí o základní sestavě tedy padlo až ve čtvrtek," vysvětloval kouč.

Tisková konference s Jindřichem Trpišovským:

| Video: Youtube

Slavia, stejně jako ostatní přední týmy, ladí konečnou podobu svého kádru s ohledem na náročný start sezony, kdy bude bojovat o evropské poháry, s velkým přáním probojovat se sítem předkol do toho nejprestižnějšího, do Ligy mistrů. Dá se očekávat, že několik hráčů v nejbližší době tým na přestup nebo na hostování může odejít.

"Může se to stát, ale nejdřív musí dojít k dohodě mez hráčem a klubem, ohledně převzetí některých závazků. Také ohledně možné další jiné nabídky, na kterou ti hráči čekají. Ti hráči vědí, že by měli jít, ale čekají, zda se ještě neobjeví něco jiného, něco se nezmění. K odchodům určitě dojde a může se to stát už tento týden," dodal Jindřich Trpišovský.