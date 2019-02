/INFOGRAFIKA/ Sedm utkání, sedm vítězství. Výsledky fotbalistů Sparty v zimní přípravě budí respekt. „Hráčům přidají na sebevědomí,“ myslí si letenská opora let minulých Milan Fukal. Podstatné zápasy ale přijdou na řadu až teď, o víkendu se o slovo přihlásí FORTUNA:LIGA.

Sparťanský trenér Zdeněk Ščasný si pochvaluje atmosféru v mužstvu. „Po dlouhé době se dává dohromady dobrá parta. Na její vytvoření jsme kladli důraz a v utkáních to bylo znát,“ zdůrazňuje. „Musíme ale stát nohama na zemi a navázat na dobré výkony v soutěži.“

Konkurence pomáhá

Kdo měl možnost osobně nebo na internetu sledovat zimní zápasy Sparty, všiml si vzácných ingrediencí, kterých se Letenským dlouhodobě nedostávalo zápalu, nadšení a ochoty pracovat na společném úspěchu. „Tomu nejlépe pomohla konkurence,“ usmívá se kouč. „Všichni vědí, že musí bojovat o místo v sestavě.

A o svou pozici se chtějí poprat,“ popisuje Ščasný. „Ale to je něco, co by mělo být samozřejmé. Když jdou hráči do A týmu Sparty, měli by odevzdat sto procent pokaždé.“

Úspěchy v přípravě nejsou pro Spartu až tak neobvyklé. Minulý rok vyhrála pět ze šesti zápasů a v roce 2017 neprohrála dokonce ani v jednom z osmi duelů… Následně nedokázala ani jednou udolat své největší rivaly a v konečném zúčtování koukala Plzni se Slavií na záda.

„Často se říká, že jde jen o přípravu, ale Sparta podobné výsledky potřebovala. Snad se pomyslně uzavřel starý rok a do toho nového půjde s čistým štítem. Povedená příprava je proto solidní základ,“ míní Milan Fukal, dvojnásobný mistr republiky.

Povedený nákup

Sparťanům se dařilo v ofenzivě (23 branek) i v defenzivě. Inkasovali jen sedm gólů, z toho tři z penalty. Velkou měrou se na tom podílela posila z Jablonce Matěj Hanousek.

Pětadvacetiletý pravý obránce odehrál největší porci minut a důrazně si řekl o základní sestavu. „Udělal jsem maximum a teď je vše na rozhodnutí trenéra,“ uvádí skromně.

Naději má. Trenér Ščasný oznámil, že sestava z generálky by měla být podobná té ligové. V neděli od 17 hodin přivítají sparťané na Letné Bohemians. Bude jejich jízda pokračovat?