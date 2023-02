"V takovýchto zápasech musíme být daleko kvalitnější a dá se říct, že to rozhodl důraz. To bylo to jediné, v čem domácí mohli být lepší než my, to se i stalo. Vyhráli každý osobní souboj," nechápavě kroutil hlavou kanonýr Tecl.

Jeho vyrovnávací trefa byla desátou v sezoně a už jen dvě trefy ho dělí od vyrovnání Teclova sezonního maxima - 12 gólů v sezoně 2013/14, kdy hájil dres Plzně. Vzhledem k výsledku ale neměl příliš důvodů k radosti. "Měli bychom se nad sebou hodně rychle zamyslet. Tohle jsou přesně ty zápasy, které rozhodují o titulu a dva body z Teplice nám budou strašně chybět," dodal.

Co se v Teplicích "sešívaným" nepovedlo? Prakticky všechno. Už ve třetí minutě inkasovali, což domácím ještě více přidalo na bojovnosti. Naopak Pražanům chyběla jiskra, aktivita, jakoby běhali se zataženou ruční brzdou a ze soubojů odcházeli poraženi. "Pro nás je to velké zklamání, soupeř byl oslabený, nastoupil v improvizované sestavě. Přijela nás v tomhle počasí podpořit spousta lidí, měli jsme skvělou kulisu z našeho sektoru. Náš výkon, hlavně individuálně, neodpovídal tomu, co bylo potřeba, abychom zápas zvládli. Šlo o špatný výkon od nás, dobrý od Teplic, které si nasazením a projevem ten bod zasloužily. Pro nás je to nečekaná ztráta, hlavně po průběhu, po jakém k ní došlo," neskrýval rozčarování trenér Jindřich Trpišovský.

Ten byl z výkonu svých svěřenců tak zaskočený, že už ve 36. minutě sáhl ke dvojitému střídání. Ze hřiště šli Pech s Ewertonem, na trávník Hronek a Zafeiris. A právě noví hráči snesli přísnější měřítko. "Výkony hráčů, co naskočili, nám hodně pomohly. Kdybychom takhle hráli od začátku, nemyslím si, že by se zápas ubíral směrem, kterým se ubíral," pokračoval kouč Slavie.

Premiéru v základní sestavě slávistů si určitě představoval jinak David Pech. "Nepomohl mu start zápasu, ztrátovost na horní polovině, která pro něj byla nepříjemná," komentoval jeho výkon Trpišovský."Nepochybně potenciál má, ale nemůžeme chtít, aby nás táhli on nebo devatenáctiletí hráči jako Matěj Jurásek a Christos Zafeiris, potřebujeme to od jiných. Na druhou stranu, každý, kdo chce hrát za Slavii, tak to musí zvládnout," dodal.

Druhá Plzeň prohrává, ale třetí Sparta se mocně dotahuje. Na žádné další zbytečné ztráty nemají v Edenu prostor. V následujícím kole slávisté doma změří síly se Slováckem.

