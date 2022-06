Nemocný Tvrdík je s chodem Slavie spokojený: Vše dle plánu. Kluci ví, co dělají

Po třech sezonách je slávistická hegemonie u konce. Důvodů, proč nakonec získala Plzeň bylo několik. Jedním z nich byl i zhoršený zdravotní stav šéfa sešívaných Jaroslava Tvrdíka. Přesto je to právě on, kdo vlévá do klubu neustálý optimismus a pochvaluje si práci svých kolegů na přestupovém trhu.

Jaroslav Tvrdík | Foto: ČTK/Vondrouš Roman