Pamatujete si na zápas Slavie v Plzni a domácí duel proti Genku? Slávisté nastoupili ustrašeně a směrem dopředu jim to hodně vázlo. Na západě Čech z toho byla prohra 0:2, v Evropské lize se štěstím ubráněná bezbranková remíza.

S něčím takovým nemá ani cenu jezdit do Sevilly k zápasu osmifinále druhé nejvyšší soutěže. Hrát „zanďoura“ by byla na hřišti pětinásobného vítěze Evropské ligy sebevražda. Jestli ale Slavia podá nebojácný ofenzivní výkon, jako po kiksu gólmana Koláře v Genku, mohou s aktuálně pátým týmem La ligy sehrát vyrovnanou partii.

„Pro nás bude skvělé se porovnat s takovým soupeřem, ať už to dopadne jakkoliv. Jsem přesvědčen, že jim to ztížíme, pokusíme se vnutit náš styl hry a budeme nepříjemní,“ ví Trpišovský. Tomu konečně vyšlo přání zahrát si v pohárech proti špičkovému klubu.

Miliony i vytváření historie

„Sevilla je sedmá v tabulce evropských klubů podle koeficientu. Stačí se podívat, kterých šest je před nimi. Konečně jsme dostali velký tým, který jsme si přáli. Musíme ukázat, že se s nimi dokážeme rovnat,“ vzkazuje.

Přepínání myšlenek na ligu a evropské poháry není jednoduché. Ve FORTUNA:LIZE musí Slavia neustále držet koncentraci na maximu, aby uhájila první příčku. V této fázi evropských pohárů je každý úspěch oceněn nejen desítkami milionů korun do pokladny, ale také jde o vytváření klubové historie.

Messi nám ukázal, jak vyzrát na Sevillu

Proti Slovácku to bylo při pohledu na výsledek (4:0) jasné, ale na hřišti bylo cítit, že mají hráči v nohách náročný duel v Genku. „Obavy byly spíše z toho, jestli zvládneme diktovat tempo. To nikdy není po evropských zápasech jednoduché. Naší silou je také to, že cítím z týmu, jak berou naprosto každý zápas vážně,“ těší Trpišovského.

Za týden se Sevillou to ale bude jiná káva než Slovácko. Ta to ukázala i o víkendu, kdy dvakrát vedla nad Barcelonou a padla až po hattricku Messiho. „Ukázal nám, jak se dostat přes jejich obranu. Musíme to už jen aplikovat a přenést na hřiště,“ usmívá se slávistický trenér.

Bude se smát i příští týden ve čtvrtek večer? Může se to stát, pokud Slavia nezaleze a nebude čekat, co s ní soupeř vyvede…