„Vážím si toho,“ pronesl na pondělním galavečeru 24letý záložník Slavie. Z nesmělého kluka vyrostl fotbalový kouzelník. Asi nikdy u něj neuvidíte pasy jako od Tomáše Rosického. Ovšem těch sebraných balonů a ten přehled! „Vždycky se postaví na správné místo,“ řekl o něm kouč Jindřich Trpišovský.

I proto dal tolik branek. I proto fanoušci po titulu vyvolávali jeho jméno. Součkovou devizou je vyzrálost. Už neumí pouze bořit hru soupeře, ale zvládne i tvořit. Jaký to posun! Málokdo si na to vzpomíná, asi skoro nikdo jej tam nezažil, ale víte, že se „učil“ i na Žižkově?

„Tomáš byl hodně talentovaný hráč. Takový ten hodný, skromný, pracovitý typ. Nic nevypustil a stále makal,“ zavzpomínal tehdejší parťák Miroslav Podrazký.To bylo v roce 2015. Teď je rok 2019 a mluví se o tom, že česká kotlina je Součkovi malá.

Velké dilema

Kromě onoho titulu nejlepší hráč ligy má také další nej. Podle uznávaného serveru Transfermarkt je totiž nejcennějším hráčem v tuzemském fotbale. „Naše síla je spojena s jeho hrou,“ řekl i šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

A tady nastává velké dilema. Agent Pavel Paska by ho rád prodal. Slavia jej chce stůj co stůj udržet. No a samotný fotbalista je rozpolcený. „Chtěl bych poděkovat pánům Tvrdíkovi i Paskovi. Vyhověli mi, nic jsme neřešili a já mohl dohrát sezonu s čistou hlavou,“ řekl po zisku doublu.

O jedné věci se asi není třeba bavit. Zájemci by museli do Edenu poslat kufřík plný peněz. Spíše pořádný kufr. Sto milionů korun málo? Hodně málo. Ostatně i Transfermarkt jej ocenil na šest milionů eur (cca 155 milionů korun). „Nepřeju si to, ale měli bychom se připravit, že nás brzy opustí,“ uvedl letos Trpišovský (a mluvil o tom několikrát…).

Smlouva za desítky milionů

Slavia však bude licitovat nejen se zájemci z ciziny, ale i se samotným Součkem. Majitelé z Číny poslechnou Tvrdíka na slovo… A když si boss usmyslí, že má význam připravit smlouvu na desítky milionů za rok, schválí ji…

Logicky se nabízí možnost, že by Souček pomohl do Ligy mistrů (sešívané čeká jediné předkolo) a pak by mohl jít. „Cizina by mě lákala,“ řekl člen reprezentačního kádru. Nechme se překvapit, co Slavia (a agent) vymyslí.

ANO, odejdi. Dobrý klub se neodmítá

Má dilema, bezpochyby. Kolem jeho osoby krouží spousta dravců. Rádi by jej ulovili. Tomáš Souček se ale nemusí bát. Svou pílí se vypracoval ve hvězdu fotbalové ligy. Je platný pro reprezentaci. V takové chvíli už není na co čekat. Měl by se nechat ulovit v dobrém slova smyslu. Spíš si musí říct, kde by jeho hra slavila největší úspěch. Serie A, nebo snad Bundesliga? Itálie, či Německo? To je to dilema, které by měl řešit.



A pak zbývá ještě druhá otázka: vybrat si lepší klub, nebo radši tým, v němž dostane šanci hned? Na rovinu, Souček by mohl jít ve stopách úspěšné generace z Eura 1996. Oni většinou nepotřebovali „mezistanici“. Když se ozve Inter Milán nebo Dortmund, nesmí se přece odmítat (a to platí také pro Slavii). Taková šance už nemusí znovu přijít! Navíc, co si budeme povídat, je pravděpodobné, že v cizině by se Souček ještě zlepšil.



Martin Jůzek, vedoucí sportovní redakce Deníku



NE, zůstaň. Cizina je nevyzpytatelná

U Slavie 1540, Praha 10. Na tuhle adresu by měl Tomáš Souček dojíždět ještě rok. Po životní sezoně, korunované oceněním pro nejlepšího hráče ligy, je vidina zahraničního angažmá pochopitelná. Je tu ovšem několik důvodů, proč by měl počkat. Peníze. Pokladna čínského majitele je naditá a boss Tvrdík nemá problém do ní hluboko sáhnout. V Česku si samozřejmě nevyděláte tolik jako v top soutěžích, ale v Edenu se k nim můžete alespoň přiblížit.



A pak je tu Liga mistrů. Možnost zabojovat o ní v mateřském klubu je lákavá. Pokud by se to povedlo, zazářila by Součkova hvězda ještě více a už ve svých 24 letech by se stal jedním z hrdinů celé slávistické historie. Navíc naučit se žít jinde není jednoduché, i když jste sebetalentovanější, stojíte na úplném začátku. To v Česku stojí Souček před většinou fotbalistů o pořádný kus vepředu.



Michal Káva, fotbalový expert redakce Deníku