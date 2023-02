„Moc kvalitních a zkušených devítek k dispozici nemáme. Tomáš má navíc obrovské zkušenosti z předních zahraničních lig i reprezentace. Je to typ útočníka, který dokáže hrát zády k bráně a podržet míč ve vápně. I jeho výška je výhodou. Jsem rád, že hráče jako on mám v kádru k dispozici. Musím také vyzdvihnout jeho morálku a charakter. Na svém návratu pracoval usilovně a cílevědomě a od začátku sezony až do teď působil v Bohemce úplně zadarmo. I to ukazuje, že mu na Bohemce záleží a já mu věřím, že jí to oplatí na hřišti," nešetří slovy chvály a spokojenosti trenér klokanů Jaroslav Veselý.