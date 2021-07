Ferencváros Budapešť nebo Žalgiris Vilnius? Ať jedno nebo druhé, rozhodně slávisty ve 3. předkole Ligy mistrů nečeká nic jednoduchého. "Radši bych Žalgiris," přiznává záložník úřadujících mistrů Ondřej Lingr.

V minulé sezoně skončila pouť Slavie evropskými poháry proti Arsenalu (na snímku). Ta nová začne v Maďarsku nebo Litvě. | Foto: CPA

"Ferencváros třikrát po sobě vyhrál maďarskou ligu, mají tam samé reprezentanty, jak z Maďarska tak i ze Slovenska, třeba Róbert Mak. Nebude to nic jednoduchého, mají super fanoušky, takže z té dvojice bych si asi vybral Žalgiris. Ale my se soustředíme na sebe. Když pojedeme do Maďarska, tak pojedeme udělat tři body do Maďarska," má jasno Lingr.