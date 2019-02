Tenhle příběh je symbolem letošního zimního přestupního období. Fotbalová Sparta sice do svých řad přivedla hned několik posil, tou nejvytouženější ale byl Bořek Dočkal.



Dlouho se však zdálo nereálné, že by reprezentační záložník znovu v rudém dresu vyběhl na trávník letenského stadionu, byť se se Spartou už nějaký čas připravoval. O víkendu pak byl jako divák u toho, když sparťané těsně přetlačili v malém derby Bohemians.

A nedlouho poté prolétla českým prostředím zpráva o tom, že se sparťané domluvili s čínským Che-Nanem, jehož je Dočkal kmenovým hráčem, na podmínkách přestupu. Pražané to v úterý odpoledne potvrdili na svém twitterovém účtu s tím, že hráč bude jednat v Číně o ukončení kontraktu a podepíše smlouvu na Spartě. V obdobném duchu pak bylo i prohlášení agentury Sport Invest.

AC Sparta Praha se domluvila s čínským klubem Che-nan Ťien-jie na podmínkách transferu Bořka Dočkala. Následujícími kroky, které by měly vést k návratu Bořka na Letnou, jsou jednání hráče o ukončení kontraktu v Číně a podpis smlouvy s ACS. #acsparta pic.twitter.com/QxiFy5pDwC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 12. února 2019





Dočkal přestoupil do Číny na jaře 2017 za 234 milionů korun. Minulý rok pak trávil na hostování v americké MLS v týmu Philadelphia Union. Částka za návrat do Sparty by se podle zákulisních informací mohla pohybovat kolem padesáti až šedesáti milionů korun. Právě finance přitom dlouho byly největším kamenem úrazu celé akce, Číňané však nakonec ze svých požadavků slevili.