Návrat do rodné země. Vindheim míří z Letné do Lillerströmu

Když v roce 2019 přišel do kádru fotbalové Sparty norský obránce Andreas Vindheim, počítalo se s jeho pevným zařazením do základní sestavy. Postupně ovšem hrál méně a méně zápasů, až ho vedení klubu z Letné raději poslalo na několikaměsíční hostování do německého Schalke. Po návratu se zranil a chyběl díky tomu i na letním soustředění. A zdá se, že jeho pražské angažmá je definitivně ukončeno. Sedmadvacetiletý fotbalista totiž stráví zbytek jarní části v aktuálně čtvrtém týmu norské soutěže, v Lilleströmu, který na něj poté může uplatnit opci.

Andreas Vindheim stráví zbytek jarní části v Norsku. | Foto: ČTK