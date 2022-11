Je to skvělé. Jsem rád, že mi trenér dal takovou možnost.

Ukazuje vám to jeho důvěru?

Určitě, cením si toho. Mě i ostatní kluky trenér hodně podržel. Chybovali jsme v nějakých zápasech, ale podržel nás a dal nás tam znovu. Cením si toho strašně moc.

Jak se cítíte po fyzické stránce, když jste odehrál tolik minut?

Fyzicky se cítím dobře. V tom žádný problém není.

Říká se, že velké vytížení dodává sebevědomí. Máte to stejně?

Určitě. Když hrajete pravidelně, tak vám sebevědomí roste. U mě je to úplně stejné.

Nastupujete se třemi stopery, kdy vedle vás hrají Daniel Köstl a Lukáš Hůlka. Jak vám to vyhovuje?

Tohle rozestavení nám od začátku sezony sedlo. Stejné rozestavení jsme měli už v přípravě, sehráli jsme se a sedlo si to. Fungovalo to.

Vám se ale dařilo na podzim i směrem dopředu – nastřílel jste hned čtyři góly, nejvíc ze všech obránců. Kde se to ve vás vzalo?

Těžko říct. Asi jedině, že se to zlomilo narozením dcery. Spíš se to ale tak nějak sešlo. Kluci to vždycky prodloužili, já zavíral zadní tyč, nějak se to ke mně dostalo a já se vždycky snažil dát gól. Padalo to tam, jsem za to rád.

Byly to tedy natrénované situace?

Neřekl bych, že jsme to trénovali. Spíš máme každý určený nějaký prostor. Kluci chtěli třeba i zakončovat, ale sjelo jim to a skončilo to u mě. Naštěstí jsem to vždycky doklepl do brány.

Pro obránce je vždycky cenná nula. Jak vás ale těší nastřílené góly?

Dělá mi to velkou radost. Góly navíc vedly i k nějakým bodům, za což jsem strašně moc rád.

Jak vám to zní, že jste nejproduktivnější obránce v celé soutěži?

Je to zvláštní. Nevím, co víc k tomu říct. Je to skvělé.

Po podzimu jste zatím sedmí. Jaká panuje spokojenost?

Ve mně je částečná spokojenost, ale převažuje spíš nespokojenost. Hodně bodů jsme poztráceli doma. Měli jsme mít tak o čtyři pět bodů více. Pak bychom byli spokojenější. 22 bodů je slušný základ pro jarní část sezony. Mohlo a mělo jich být ale víc. Vlastní hloupostí jsme je poztráceli.

Podařil se vám vstup do sezony. Čím to bylo?

Říkali jsme si, že vstup do sezony je důležitý, a zvládli jsme ho. Hráli jsme v Jablonci a vyhráli jsme tam. Chtěli jsme to potvrdit doma, ale tam se to bohužel nepovedlo. Vedli jsme nad Ostravou 3:1 a skončilo to 3:3. To byla škoda, ztráta dvou bodů. Měli jsme ale slušný začátek. Vyhrávali jsme venku, ale doma jsme to bodově nepotvrzovali. To byla ohromná škoda.

Jaké jsou cíle pro jaro?

Skončit v tabulce co nejvýš to půjde a v poháru dojít co nejdál. Jdeme ale zápas od zápasu a krůček po krůčku. Uvidíme, kam nás to posune.

V posledních dnech se ale hodně spekuluje o možném odchodu některých hráčů jako například Romana Květa. Jaká by to byla ztráta?

Byla by to velká ztráta. Květák dal deset gólů, neuvěřitelná forma, hraje skvěle. Uvidíme, jak to dopadne.

Jak budete trávit volno před jarní částí?

Pojedeme s přítelkyní a dcerou na týden na hory. Pak budeme doma a budeme jezdit k rodinám.

