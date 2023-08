Fotbalisté Sparty nasázeli Jablonci o víkendu na jeho hřišti pět gólů a slavili čtvrtou ligovou výhru sezony. Třemi asistencemi se na tom podílel albánský záložník Qazim Laci. „Asistenční hattrick jsem nikdy nedal,“ pátral v paměti při rozhovoru pro klubový web. Gól nedal ani jeden, ale i tak ho zařazujeme do naší "kanonýrské" rubriky Osobnost víkendu, jelikož si to určitě zaslouží.

Qazim Laci. | Foto: AC Sparta Praha

Obdržel jste cenu pro nejlepšího hráče zápasu…

Chci fanouškům moc poděkovat za to, že mě zvolili. Mockrát děkuju! A chci také poděkovat svým spoluhráčům, protože je to fotbal. A my jsme byli jeden tým. Oni mi pomohli a já jsem pomohl některým spoluhráčům k tomu, aby dali gól. Znamená to pro mě hodně a opravdu děkuju!

Byl to jeden z nejlepších zápasů kariéry?

Možná, opravdu si nevzpomínám, že bych zaznamenal takový asistenční hattrick. Určitě se mi to před tím ještě nepovedlo. Takže jsem opravdu šťastný. Ale jak už jsem říkal, jsem opravdu šťastný z toho, jaký jsme podali výkon, protože v podobných zápasech potřebuješ ten zápas prakticky ukončit co nejrychleji to jde, abychom mohli dál hrát naši hru, náš styl hry.

Ukázali jste trenérovi, že tým je silný, že i vy ostatní hráči můžete tomu mužstvu pomoct?

Ano, samozřejmě. A řekli jsme si to i s hráči mezi sebou, protože dnes jste viděli, že trenér využil hodně hráčů. A to je klíč tohohle týmu od samého začátku, kdy jsme si k tomu něco řekli. Od začátku do konce musíme zůstat pohromadě, protože sezona bude velmi dlouhá. Každý hráč potřebuje být připraven, jak jsme dnes ukázali, a to na všechny zápasy, protože nás čekají zápasy v Evropě a samozřejmě také v lize a v poháru. Takže musíme být připravení. Vždycky.

Byl to nejlepší první poločas Sparty na hřištích soupeřů v historii české ligy. Co vám k tomu trenér o poločase řekl?

Samozřejmě byl spokojený s naším výkonem, ale to nejdůležitější je, že jsme zůstali soustředění. Přidali jsme do našich zápasů intenzitu, jsme stále soustředění, to je moc důležité, protože přesně takhle musíme pokračovat, abychom znovu vyhráli titul. A to je také cílem týmu.

V úterý vás čeká domácí odveta proti Kodani. Byl to ten nejlepší způsob, jak se na zápas naladit?

Jak jsem řekl už hráčům, pro mě to bylo klíčové utkání, abychom se dobře naladili na ten úterní zápas. Myslím si, že jsme podali opravdu dobrý výkon a jsme připravení.