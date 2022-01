Oba týmy měly od začátku útočné choutky a po šancích na obou stranách jako první gólově udeřil bulharský tým. To když se k odražanému míči dostal Bari.Pro Levski to byla vzpruha a byli to právě hráči v modrých dresech, kteří byli o něco aktivnější. A i když klokani si dokázali vypracovat zajímavé příležitosti, bylo až s podivem, že se do šaten šlo za stavu jen 1:0.

"Hrozně těžko jsme je obírali o míč. Hlavně v prvním poločase jsme s nimi měli starosti. Druhá půle už bylo o trochu lepší, ačkoliv jsme nebyli tolik na míči. Jako důležité vnímám fakt, že i když jsme byli pod tlakem, tak jsme byli stále nebezpeční," těšilo Klusáčka.

Ten tak nastínil fakt, že jeho svěřenci se po přestávce zlepšili a hned z první akce dokázal srovnat Květ. S remízovým stavem se nechtěl smířit ani jeden celek. Na jedné straně Dostál s Hronkem a na druhé Kordoba své nadějné šance ovšem nevyužili.

Bohemians odlétají směr Turecko. Čekají je tam tři zápasy

Levski Sofia - Bohemians 1905 1:1 (1:0)

Branky: 13. Bari - 46. Květ

Levski: Andreev - Mihajlovič (86. Arahangelov), van der Kaap (46. Dinev), Kordoba, Cunami (71. Goranov) - Conev (83. Andonov), Kraev - Petkov (46. Galchev), Mitkov (46. Dimitrov), Kostadinov (71. Stojanov) - Bari

Bohemians 1. poločas: Bačkovský - Fulnek, Hašek, Krch, Bartek - Novák, Mareček, Beran, Nový - Keita, Koubek. 2. poločas: Bačkovský - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Květ, Kovařík - Hronek - Koubek (66. Necid), Chramosta

Další zápas čeká na vršovické klokany v pondělí, od 13 hodin se utkají s ázerbajdžánským týmem Gabala FK.

