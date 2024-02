Mojmír Chytil má patent na rychlé hattricky. Jedním takovým se představil v reprezentaci, v neděli pak rozhodl o výhře Slavie nad Pardubicemi 3:0 třemi góly během osmi minut.

Čtyřiadvacetiletý fotbalista naskakoval na hřiště o poločase za stavu 0:0. Jeho šou pak začala v 66. minutě, kdy otevřel skóre, druhou trefu přidal v 72. minutě a o dvě minuty později zkompletoval hattrick. Stačilo mu na to tedy osm minut (přesněji 7 minut a 52 vteřin).

„První gól padl po skvělém centru od Lukáše Masopusta, kdy jsem byl před bránou sám, druhý byl asi nejsložitější a u třetího jsem dostal skvělý míč od Lukáše Provoda a stačilo nastavit nohu. Chci klukům poděkovat, že mi góly připravili, bylo už jen na mně dostat míč do brány ze slibné pozice. Bylo to do kuchyně, musel jsem branky dát. Těší mě, že se mi povedlo dát tři v tak rychlém sledu,“ říkal rodák ze Skalky z Prostějovska Mojmír Chytil.

Vyrovnal tak rekord nejrychlejšího hattricku v české nejvyšší soutěži, jehož autorem je sparťan Horst Siegl, kterému se to podařilo v roce 1994 proti Dukle Praha.

Chytilovi se povedlo už při debutu za reprezentaci dát hattrick během deseti minut, další třígólové představení pak zapsal v poháru proti Uničovu. „Vážím si všech hattricků stejně, pokaždé góly pomohly týmu a nechci jeden stavět před druhý,“ sdělil.

Momentálně má Chytil ve FORTUNA:LIZE deset gólů a na nejlepšího Pavla Šulce z Plzně ztrácí jeden přesný zásah. „Na tabulku střelců se nedívám, hlavní je tým a chci vítězit,“ odpověděl na otázku, zda se cítí na krále střelců.

Chytil každopádně bojuje o nominaci na EURO. „Rozhodně nemyslím na to, abych jen dával góly, a tím se dostal do reprezentace. Myslím, že když budu předvádět dobré výkony, tak ta pozvánka přijde, byl bych za ni vděčný. Každopádně doufám, že mi to tam bude dál padat,“ potvrdil.