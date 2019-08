Jaké jsou vaše dojmy ze zápasu?

Pozitivní, vyhráli jsme 3:0. Mohli jsme to ale odehrát lépe, být víc v klidu. Byly tam nějaké chyby, ale jsme šťastní, že jsme vyhráli.

Na čem jste po ztrátě v Budějovicích zapracovali?

Pořád se snažíme pracovat. Víme, jaké děláme chyby a v týdnu to probíráme. Snažíme se je odstraňovat a doufám, že to bude lepší a lepší.

Po zákroku na vás se kopala první penalta, kterou ale musel potvrdit videorozhodčí. Věděl jste hned, že penalta bude?

Věděl, proto jsem za rozhodčím běžel, ať si to nechá zkontrolovat. Soupeř chtěl trefit balon, netrefil ho a strčil do mě.

Cítíte, že se jako tým sehráváte čím dál tím více?

Nějaký progres tady je už od toho prvního zápasu, který jsme vůbec nezvládli. Pořád je ale na čem pracovat a musíme se zlepšovat.

Byl jste hodně na balonu, cítíte, že je to lepší i z vašeho pohledu?

Byl jsem na balonu, ale vím, že to ještě není ono, může to být pořád lepší. Umím hrát určitě lépe než dnes. Nemám pocit, že bych odehrál skvělý zápas, mohu líp.

Fanoušci byli hluční a podporovali vás, jaké to ale bude ve čtvrtek v poháru bez nich? Hrál jste někdy bez diváků?

Nezažil, maximálně někde na přáteláku. Bude to … sám nevím, co od toho očekávat. Těžko říct.

Půjdete na Trabzonspor klidnější díky vítězství nad Příbramí?

Nemůžeme být klidní, protože víme, jaký soupeř nás čeká. Musíme se pořádně nachystat.