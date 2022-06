Tomáš Rosický a Kryštof Daněk při podpisu smlouvy.Zdroj: AC Sparta PrahaReprezentant do 21 let je z velkého posunu ve své zatím krátké kariéře pochopitelně nadšený. "Dojmy jsou fantastické," neskrýval radost po podpisu víceleté smlouvy. "Bylo to dlouhodobé jednání a opravdu to nebylo jednoduché. Komunikovali jsme velmi dlouho a jsem moc rád, že se to povedlo. Je to pro mě posun a těším se na něj," pokračoval.

Kryštof Daněk odehrál svůj první zápas v nejvyšší soutěži v květnu 2020. V olomouckém dresu odehrál celkem 55 zápasů, vstřelil v nich pět gólů a přidal čtyři asistence. Na začátku nedávno skončeného ročníku skóroval i do sítě Sparty. Teď bude hrozbou pro brankáře soupeřů v jejím dresu.