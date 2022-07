V případě pětatřicetiletého Fina se bude jednat o první trenérskou zkušenost. Co se týče hráčské kariéry, má toho Sparv za sebou ale skutečně hodně. V mládeži působil ve finské Norrvalle a anglickém Southamptonu, za který si pak zahrál i v dospělém fotbale. Nejvíce toho odkopal za dánský Midtjylland, kde se seznámil i se současným trenérem Sparty Brianem Priskem.

Kromě dánského klubu si bývalý defenzivní záložník ale zahrál také ve Švédsku, Nizozemsku, Německu a Řecku. Hráčskou kariéru zakončil ve finském HJK Helsinky. Českým fanouškům však může být Sparv známý asi převážně ze zápasů reprezentace. Za Finsko totiž odehrál hned 84 zápasů a na loňském Euru byl kapitánem národního týmu.

V Dánsku oslavil tři mistrovské tituly, získal dánský pohár a k tomu přidal i jednu mistrovskou trofej doma ve Finsku. Tam byl v roce 2015 také vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. Teď je ale s jeho hráčskou kariérou konec a přichází další kapitola. Trenérská ve Spartě.

„Po konci kariéry jsem mailem oslovil některé kluby v Evropě. Ne všechny mi odpověděly, což však nebyl případ Sparty. Ta mě kontaktovala a spojil jsem se s více trenéry mládeže. Následně mě pozvali na Strahov, kde mi ukázali tréninkové centrum a zároveň mi dali možnost přijít se podívat na mládežnické tréninky,“ popsal Sparv na klubovém webu, jak probíhala domluva se Spartou.

„Důležitá byla pro mě rodina. Během kariéry se se mnou stěhovala všude, kde jsem hrál, takže teď byla řada na mně vrátit jí to zpátky. Rozhodli jsme se pro Prahu, kam jsme přijeli koncem loňského roku. Pro mě bylo důležité, že jsem zde našel něco smysluplného, ​​co můžu dělat. Stále jsem velmi ambiciózní a práce na Spartě mi přišla inspirativní a zároveň se tady můžu rozvíjet jako trenér,“ prozradil bývalý reprezentant, který žije s vítězkou České Miss 2011 Jitkou Nováčkovou.

„Mojí prioritou bylo zůstat ve fotbalovém prostředí jako trenér. O trénování jsem se zajímal dlouhou dobu a zároveň jsem chtěl pomáhat mladým hráčům, aby dosáhli svého maximálního potenciálu. Mentálně jsem po konci kariéry byl připraven na to posunout se dál. S odstupem času ničeho nelituji a bylo to nejlepší řešení, jaké jsem mohl udělat. Jsem šťastný, že můžu být na hřišti, i když už ne jako hráč,“ uvedl Sparv.

Ten má v plánu jít krůček po krůčku a podílet se na zlepšování mladých hráčů a jejich následném zapracovávání do hlavního týmu. „Velmi mě v tomto směru ovlivnil Midtjylland a Southampton, kde se hráči jako Bale, Walcott či Lallana dostali ze stejného mládežnického týmu, kde jsem hrál i já, až do velkého fotbalu. Mám rád, když kluby berou své akademie seriózně. Ne všude to tak však je,“ nechal se slyšet.

Teď se Sparv seznamuje se svými svěřenci v kategorii do šestnácti let i s kolegy trenéry Lukášem Blážou a Adamem Novotným. Spolupráce prý zatím funguje dobře. „Lukáš i Adam jsou trenéry už několik let a vědí o trénování mnohem víc než já. Na druhé straně, já mám nějaké zkušenosti, které oni ne, díky čemuž může být tento mix velmi užitečný. Musíme najít cestu, abychom se navzájem od sebe učili, sdíleli si mezi sebou věci a dávali si zpětnou vazbu,“ uvedl Sparv.

Pro něj teď přichází období učení se. Učení se trenérského řemesla, ale také poznávání mladých českých fotbalistů a studium jazyka. „První lekci češtiny jsem měl na přelomu února a března. Mám osobního učitele, se kterým se setkávám jednou týdně. Kromě toho studuji sám doma a každý den se chci naučit nějaká nová slova. V současnosti umím říct zejména fráze,“ prozradil Sparv.

