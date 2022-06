Santos začal minulou sezonu v Karviné, během ní se přesunul do Plzně. Během jediné sezony tak nastoupil v týmu, který nakonec sestoupil, i v týmu, který se radoval z mistrovského titulu. "Je to šílené, nedokážu to moc vysvětlit. Prostě jiná realita. Nejdřív jsi dole a najednou jsi na vrcholu," usmívá se.

Eduardo Santos.Zdroj: Slavia Praha/Petr KončalNa český fotbal už se prý adaptoval. "V Karviné jsem se toho hodně naučil a v Plzni taky. V Karviné jsem si zvykl, jak hrát tady v Česku. Hrají hodně bojovně. Každý zápas byl hodně těžký a museli jsme hodně tvrdě pracovat. I v Plzni jsme hráli bojovně, ale víc s míčem. Můžete si víc přihrávat, je to trochu jiné v obou klubech. Ale kdybych to měl shrnout, v Karviné mě naučili bojovat a jak hrát v Česku, v Plzni jsem se naučil, jak hrát ve velkém týmu. Za obojí jsem moc vděčný," přiznává.

Teď má před sebou nové výzvy. "Je to jako splněný sen. Když jsem přišel do Česka, tak jsem snil o hraní v nejlepším týmu tady. Je to sen," neskrývá nadšení. "Můj první cíl je být šampionem FORTUNA:LIGY, Konferenční ligy i MOL Cupu. Miluju to. Poslední sezonu jsme s Plzní vyhráli můj první titul v životě. Je to úžasné, chci být zase mistr," má jasno o svých plánech.

V Plzni nejprve nenastupoval, ale postupně si vypracoval místo v základní sestavě pozdějších mistrů. S úspěšností 74,2 procent vyhraných obranných soubojů byl dokonce nejlepší v celé soutěži.