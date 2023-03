Ondřej Lingr nastoupil do druhé půle důležitého utkání mezi Slavií a Plzní za stavu 0:1. V 76. minutě si pak našel dobrou pozici v pokutovém území a přesnou střelou rozhodl o vítězství sešívaných 2:1. Jak po utkání sám hrdina bíločervených prozradil, takový byl plán. „Byl jasný záměr, abych to rozhodl,“ vyprávěl šťastný střelec rozhodující branky.

Ondřej Lingr. | Foto: ČTK, Deník, archiv

Další důležitý gól ve velkém zápase. Čím to, že se vám v nich tak daří?

Nevím, čím to je. Já se na podobné zápasy asi více motivuju. To jsou zápasy pro mě, jsem rád, že jsem to mohl zase rozhodnout. Druhý poločas byl fakt skvělý. V prvním to měli kluci těžké. Dostali jsme gól a pak se nám do toho těžko dostávalo. Ve druhém poločase už se to zvedlo a gradovalo to. Situaci před gólem začal Maso (Lukáš Masopust), který to provlékl na Matěje (Juráska), ten to skvěle potáhl a dával to pod sebe. Já jsem byl na správném místě a už jsem to měl jednoduché. Jsem moc rád, že jsem to proměnil a získali jsme tři veledůležité body v boji o titul.

Plzni jste dal už čtvrtý ligový gól, což je nejvíc spolu s Jabloncem. Jste specialista na Plzeň? Chtěl jste gólem oslavit svůj 150. ligový zápas, který jste hrál?

Specialista? Nevím, tak bych to asi nehodnotil. Takové zápasy se mi hrají lépe a góly mi tam padají. Ani jsem nevěděl, že jsem měl 150. ligový zápas. Jsem rád, že se to povedlo k tomuhle jubileu.

Nejste vděčný spoluhráčům, že vám soupeře utahali a vy už jste pak měl víc prostoru něco vymyslet?

Jsem vděčný spoluhráčům, ale myslím, že bych měl být vděčný trenérům. To byla taktika. Byl jasný záměr, abych tam šel za stavu, kdy to bude utahané, a abych to rozhodl. Měl jsem jasný úkol, abych to rozhodl. Věděli jsme, že to třeba do padesáté minuty bude 0:0, ale v 16. minutě jsme dostali na 0:1, takže to bylo složité. Naštěstí Olie (Peter Olayinka) dal na 1:1 a pak už jsme tam měli závary, kdy šlo dát na 2:1. Já měl tenhle úkol a ten jsem splnil.

Velký obrat. Slavia doma v Edenu udolala Plzeň a vede před Spartou o dva body

Před vaší brankou byl dost možná faul na Micka van Burena a někteří vaši spoluhráči se hlásili o penaltu. Vy jste se soustředil jen na tu možnost?

Vůbec jsem nevěděl, že tam byl faul. Soustředil jsem se na tu šanci.

Po vaší brance přišla divoká oslava, při které jste se div nezranil…

Hřiště bylo trochu suché, takže jsme udělal pár kotrmelců a narazil do Hromadiče (Jakuba Hromady). To byla euforie. Kluci běželi doleva doprava, já chtěl běžet za realizačním týmem a za kluky. Nakonec jsem byl zalehnutý a pomalu nemohl ani dýchat. Oslava super.

Vyrovnávací gól byl ze standardní situace a byl hodně podobný gólu proti Slovácku. Jsou to secvičené situace?

Máme to nacvičené tyhle akce. Šéva (Petr Ševčík) to kopl hezky, plzeňský hráč to tečnul a Olie byl na správném místě. Určitě to je nacvičené.

Zdroj: Deník/Filip Ardon

V týdnu se hodně mluvilo o rotacích hráčů. Jak těžké je přijmout, že takový zápas nehrajete od začátku a jste v taktickém plánu trochu upozaděný?

Neřekl bych, že jsem upozaděný. Není to ale nic jednoduchého. Já chci takové zápasy hrát od začátku, to určitě. Samozřejmě jsem to ale respektoval, s trenéry jsem se o tom bavil. Plán vyšel skvěle. Od trenérů super věc. Jsme rádi, že to vyšlo a povedlo se to.

Co jste měl po nástupu na hřiště hrát? Běhal jste v podstatě všude.

Měl jsem být na desítce a být pod útočníkem. V prvním poločase ale šlo vidět, že Plzeň dobře bránila. Nešlo se tam dostat jinak než pohybem. Snažil jsem se být všude, i když za deset minut jsem se unavil a musel jsem to trochu rozdýchat. Určitě ale pohyb a náběhy platily.

Plzeň přijela bránit, vy jste chtěli hrát útočně jako obvykle. Jste rádi, že to vyšlo?

Tohle jsme potřebovali, potřebovali jsme se nakopnout. Nebudeme si nic nalhávat, nějaká deka tam byla. Potřebovali jsme to strhnout hlavně přístupem a bojovností. Přidali jsme i dobrý výkon, měli jsme tam super fotbalové věci. Fanouškům se zápas musel líbit, hlavně ve druhém poločase. Myslím, že nás to určitě nakopne.

Zdroj: Deník/Filip Ardon

Jak moc důležité je tohle vítězství v boji o titul?

Nemusíme se bavit, je to strašně důležité po špatném výkonu v Budějovicích. Víme, že nám na paty šlape Sparta, je tam i Plzeň. Tohle vítězství bylo důležité. Respektujeme každého soupeře, ale díváme se jen směrem na titul a na pohár. Další krok náš čeká v Liberci.

V Českých Budějovicích jste působili jako úplně jiný tým. Bude v Liberci hrát stejný tým jako doma nebo jako na jihu Čech?

Víte, jaký je fotbal. Jednou jste nahoře, jednou dole, jednou máte formu a jednou ne. Zápas v Budějovicích jsme hodili za hlavu a dneska jsme jasně ukázali pravou tvář Slavie. Doufám, že budeme pokračovat dál a vyhrajeme i v Liberci.

Chmurná oslava výročí! Sparta trestala chyby Baníku, rozhodli Kuchta s Čvančarou