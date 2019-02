Karviná – Spartou prošel, získal s ní dva tituly, ale hlavně ví, jaký je na hráče v letenském klubu vytvářen tlak. Expert Deníku a hrající kouč divizního Havířova Miroslav Matušovič rozebíral zimní přestup karvinského Filipa Panáka ze všech stran.

Miroslav Matušovič rozebírá přestup karvinského Filipa Panáka do Sparty. | Foto: Ivan Němeček

„Viděl jsem ho v této sezoně v pár zápasech, ale dobře si ho pamatuji už z divize, když ho Karviná poslala na rozehrání do Petrovic. Filip udělal za poslední roky velký progres. Když po něm ale sáhla Sparta, trochu mě to překvapilo,“ připustil hrající kouč divizních Indiánů a manažer MFK Havířov.

Vidí za tím ryzí pragmatičnost letenského klubu. „Hovořilo se o zájmu dalších klubů. Kdyby šel Filip třeba do Baníku, a teprve poté do Sparty, nemusel by být už tak cenově dostupný. Také výchozí pozice jednání o přestupu by určitě vypadala jinak, protože Baník je velký klub. Sparta v něm vidí velký potenciál, který on bezesporu má. Proto si ho nechtěla nechat ujít už nyní,“ uvažuje Matušovič. Což zní rozumně.

Otázka je, zda se Panák může okamžitě prosadit do sparťanské sestavy a na jaké místo. „Je to talentovaný fotbalista, to víme všichni, ale upřímně – do útoku ho Sparta určitě nekupovala. Není to rychlostní typ. A prosadit se ve středu sparťanské zálohy, to pro něj bude tvrdý oříšek. Pokud jej Sparta brala, tak zjevně s tím, že Filip je variabilní mladý hráč, který má konstruktivní rozehrávku, přehled o hře a fotbalové myšlení. V Karviné jej z nouze postavili na stopera a on tam svůj tým táhl. Patřil k nejlepším v lize,“ uznává Matušovič.

Možná si Sparta vyhodnotila vnitřní situaci se stopery a sáhla konečně po českém hráči. I v momentě, kdy je Panák v rekonvalescenci po operaci kolene a hrát nemůže. „Jestliže jej lidé ze Sparty dělali i ve chvíli, kdy je Filip zraněný, pak to svědčí o tom, že mu důvěřují a připravují si jej do budoucna. On je pořád mladý (23 let – pozn. aut.), perspektivu má. Šance prosadit se ve Spartě je vždy, ale ne každý to zvládne. Filip si musí uvědomit, že zatímco v Karviné patřil mezi tři čtyři lídry, ve Spartě bude jedním z mnoha. Je potřeba ustát obrovský tlak, který ve Spartě je,“ uvědomuje si Matušovič, který ví, o čem mluví, neboť sám podobný tlak při svém přestupu z Baníku na Letnou zažil. To se psal rok 2005.

Ale zpět k Panákovi a jeho roli v novém týmu. Na jakém postu by se podle Matušoviče mohl mladý univerzál uplatnit nejvíce? A kdy to bude? „To zase záleží na více okolnostech. Musíme brát v potaz to, že sparťanské prostředí je specifické a stát se tam může cokoliv, třeba přijde nový trenér. Panáka si osobně neumím moc dobře představit na krajích hřiště, takže se opravdu nabízí jen pozice stopera, defenzivního halva, střeďáka či podhrotového hráče. Také je otázka, zda bude Sparta hrát tří nebo čtyřobráncový systém, protože to také ovlivní Filipovy šance prosadit se do základu,“ upozorňuje Matušovič.

A mohl by si Panák podle něj proklestit cestičku mezi sparťanské vyvolené už během jara? „Opět spousta proměnných. Důležité bude Filipovo zdraví, aby byl stoprocentně fit, ale hlavně to, jak se bude dařit samotné Spartě, jak dlouho bude bojovat o čelní pozice, potažmo poháry, jaký bude zdravotní stav ostatních hráčů a tak dále. Osobně si myslím, že Sparta zvolí postupnou cestu a pošle Filipa na rozehrání do nějakého jiného klubu typu Jablonec či Liberec. Naplno to s ním zkusí asi až od příští sezony,“ míní Miroslav Matušovič.