Masopusta našel na malém vápně po přetaženém centru z první Jan Bořil a šestadvacetiletý bývalý hráč Jihlavy a Jablonce levačkou poslal míč k levé tyči. "Uvidíme na konci sezony, jak moc byl důležitý to byl gól, ale v dnešním zápase byl hodně důležitý," řekl Masopust novinářům.

Slavii vedoucí branka hodně pomohla a už nedala Plzni šanci zareagovat. "Nám to vyhovovalo, oni to pak museli otevřít a to byla voda na náš mlýn. Hned vzápětí byla penalta, za stavu 2:0 jsme už zápas rozhodli," pochvaloval si Masopust.

Velkou šanci otevřít skóre měl už v 50. minutě, kdy si při rychlém protiútoku šikovně připravil dobrou pozici na zakončení, ale místo toho přihrál nepřesně na nabíhajícího Petera Olayinku.

"Zoslil jsem to, co budu povídat. Já jsem takový typ člověka, co by furt nejradši nahrával. Já ani nevím, v jaké pozici jsem se zhruba nacházel, a viděl jsem, že na zadní tyči je Peter, a chtěl jsem mu to tam dát do prázdné. A zoslil jsem to," prohlásil Masopust.

Nápor na psychiku

Slavia měla sice převahu, ale šancí měla minimum a v 64. minutě mohla naopak inkasovat, když Jan Kovařík trefil tyč. "Těžko jsme se dostávali do finální fáze, abychom si vytvořili nějakou šanci. Plzeň hodně poctivě bránila a bylo to náročné," prohlásil Masopust.

"Přišlo mi, že Viktorka takhle hrála poslední zápasy, co jsem viděl. Nepouštěli se do složitých rozehrávek, většinou to jen kopli dopředu, takže chtěli hrát asi jednodušší fotbal. Nám v zápase asi chyběla taková větší lehkost a nadhled, abychom se lépe dostali do finální a předfinální fáze," popsal vývoj většiny zápasu.

Náskok Slavie před Plzní se postupně ztenčil z devíti na dva body a Masopust přiznal, že to byl nápor na psychiku. "Bylo to náročné. Plzeň sem jela s tím, že nemá co ztratit, a my jsme měli hodně co ztratit. Určitě to v těch hlavách bylo, ale jsme rádi, že jsme to takhle zvládli," oddechl si.

Už ve středu by Slavia mohla slavit titul za předpokladu, že porazí Jablonec a Plzeň doma neporazí Spartu. "Počtově se to asi stát může. Na to my ale nemůžeme koukat, musíme jít zápas od zápasu. Bude to zase strašně důležité zase ve středu s Jabloncem. Víme, jak Jablonec tady na Slavii hraje, jak mu to jde, takže nás nečeká nic jednoduchého," připomněl dvě ligové výhry Severočechů na Slavii za sebou. Červenobílí v lize Jablonec doma neporazili už šestkrát za sebou.