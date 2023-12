Fotbalová Sparta oslavila v polovině listopadu 130. výročí od svého založení a jako poděkování si pro fanoušky připravila unikátní personalizované video. Projekt pražského klubu vzedmul na sociálních sítích obrovskou vlnu reakcí, vlastní video si vytvořilo více než 30 tisíc lidí a na různých platformách posbírala videa stovky tisíc zhlédnutí.

Sparta připravila pro své fanoušky jako poděkování originální personalizované video. | Foto: AC Sparta Praha

„Oslavy 130 let klubu byly výrazným milníkem, který jsme pojali s respektem k historii nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu. Chtěli jsme nabídnout fanouškům něco navíc, a to se tímto videem podařilo,“ těší marketingového ředitele Sparty Kamila Veselého.

Fanoušci letenského klubu mohli na webové stránce www.genacs.cz vyplnit svoje jméno, příjmení, pohlaví a svého oblíbeného hráče, k tomu nahrát fotografii a dočkali se vlastního videa, ve kterém jim přímo zástupci klubu poděkovali za jejich podporu.

"Jsme nadšeni, že můžeme nabídnout nejen fanouškům Sparty takto osobní a inovativní způsob, jak oslavit významné jubileum klubu. Naší motivací bylo všem sparťanům nabídnout emoce. Toto unikátní video je příkladem našeho závazku využívat nejnovější technologie k posílení vztahů mezi sportovními týmy a jejich příznivci,” říká Michal Orsava, majitel společnosti Webout, poskytovatele personalizačního video softwaru.

Zdroj: Youtube

„Personalizované video skvěle zapadá do komunikační linky GEN ACS, kterou naše agentura pro fotbalovou Spartu v této sezóně připravila a propisuje se do všech marketingových aktivit klubu. Navíc moderně propojuje oslavu výročí 130 let Sparty s ambicí oslovit mladší cílovou skupinu a širší i nefotbalovou veřejnost,” dodává Svatopluk Smysl, CEO marketingové agentury 2Score, která celý koncept řídila.

Příprava samotného videa trvala tři měsíce a ve výsledku přinesla fanouškům poděkování od herce Jakuba Koháka, sportovního ředitele Tomáše Rosického, současných hráčů Sparty nebo také od dánského trenéra Briana Priskeho, který Letenské v minulé sezoně dovedl k mistrovskému titulu.

"Pro účely Sparty jsme náš Webout přehrávač posunuli na další úroveň. Hlavní novinkou byl herní modul, díky kterému si fanoušci přímo ve videu mohli zasoutěžit a zjistit, jaký gen ACS koluje v jejich krvi. Kromě sdílení vlastního videa si každý fanoušek mohl stáhnout certifikát se svým jménem či BeReal se společnou fotkou s hráči,“ doplňuje technický ředitel a spolumajitel Webout Karel Juřička.

Jak je jasné ze sociálních sítí, personalizované video mělo mezi fotbalovými fanoušky úspěch. Ocenili ho jak ti věrní Spartě, tak jejich konkurenti, kteří si s technologií pomocí nejrůznějších vtípků pohráli. O velkém úspěchu hovoří i zásah původního příspěvku, který o projektu zveřejnila Sparta na svém Twitteru. Ten oslovil čtvrt milionu lidí. Další stovky tisíc přehrání pak přibyly na ostatních platformách.