Co říkáte na zimní termín světového šampionátu? Jsem zvyklý na léto, před startem turnaje jsem ani neregistroval moc věcí ohledně mistrovství světa, ale postupně jsem si zvykl. Od prvních zápasů jsem to tedy samozřejmě začal sledovat a postupně mi to přijde vlastně v pohodě.

Komu přejete ve finále?

Určitě to přeji Messimu a Argentině, bylo by to krásné. V hospodě s kamarády máme tipovačku, po prvním zápase se Saúdy jsme je všichni odepsali. Je to zajímavé sledovat, po prvním zápase se vaše šance na postup ze skupiny sníží, poté hrajete finále. Messi se rozehrál do fantastické formy, je radost ho sledovat.

Příběh hrdiny z Batmobilu. Francouz Hernandez chce vybojovat trofej pro bratra

Který z týmu vás nejvíce překvapil?

Od Messiho se to čekalo, každopádně hra Maroka byla za mě největším osvěžením. Co jsem se díval, tak hodně hráčů působí v elitních klubech, sešla se jim mimořádná generace. Baví mě jejich týmové pojetí fotbalu, je to pro mě velké překvapení.

A naopak. Kdo vás negativně zaskočil?

Určitě Belgie. Zklamala mě svojí pomalou hrou, když si vzpomenu, jak hráli proti naší reprezentaci, tak je to neuvěřitelný rozdíl. Hlavní lídr mančatfu de Bruyne pak ještě řekne, že jsou starý tým, který nemá na to, vyhrát turnaj. Byl jsem hodně překvapený.

Pojďme pryč od MS. Jak se vám zatím líbí Sparta pod Brianem Priskem?

Stále očekávám víc. První půlka sezony nebyla dobrá, za mě to vyvrcholilo výsledkem a hrou na Slavii. Na druhou stranu se od té doby Sparta výsledkově zvedla, herně se mi nejvíce líbil první poločas proti Českým Budějovicím. Agresivní styl hry, hodně napadání a kombinace. Ve druhé půli to tedy zase spadlo do průměru. První poločas ale byl přesně to, co Sparta pod Priskem slibovala.

Zmínil jste derby, které Sparta v Edenu proti Slavii prohrála 0:4. Jak jste to kousal?

Po dvaceti minutách jsem myslel, že vypnu televizi, nakonec jsem se ale tím prokousal a protrpěl si to až do závěrečného hvizdu. Bylo to těžké.

Kauza Rogoz: Bílek dostal téměř roční stopku, Slavia musí zaplatit čtvrt milionu

Věříte Spartě, že stále může zabojovat o titul?

Je velká škoda, že skončila první část sezony. Sparta byla na konci výsledkově rozjetá, zvedlo se jim sebevědomí. Když budou na jaře hrát tak, jak skončili, věřím, že o titul budou hrát. Tříbodový systém je ošidný, rychle se situace může změnit. Plzeň na konci remizovala s Pardubicemi, určitě ještě bude o co hrát. Sparta navíc bude hrát se Slavií i Plzní na Letné.

Byl jste hráčem Bayeru Leverkusen. Sledujete výkony Patrika Schicka s Adamem Hložkem?

Patrikovi se nedaří, byly tam nějaké zdravotní problémy, pak vypadl ze základní sestavy, takže to bude mít těžké. Věřím ale tomu, že když se dá stoprocentně do pořádku, tak se do sestavy vrátí a góly tam dávat bude. Adam Hložek to měl složité, týmu se nedařilo, takže se to pak podepsalo i na něm. Kdyby se vyhrávalo, tak by to měl o dost snazší. Adam se ale postupem času zlepšoval, teď se mu povedl přípravný turnaj v Americe. Myslím, že se určitě prosadí.