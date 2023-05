Hit mezi Spartou a Plzní měl stejné grády jako derby. Odvolaný gól Sparty, neodpískaný penaltový zákrok na Jana Kuchtua nakonec vítězný gól Ladislava Krejčího z pokutového kopu ve 104. minutě.

Fotbalisté Sparty porazili Plzeň | Foto: CPA

Na Letné se to hemžilo spornými momenty. V první půli se Ladislav Krejčí pověsil do vzduchu a skóroval. Rozhodčí Pavel Orel v reálu faul neviděl, ale na popud VARu se šel podívat na video, našel přestupek sparťanského kapitána a branku odvolal.

Další kontroverzi vyvolal neodpískaný zákrok brankáře Jindřicha Staňka na Jana Kuchtu v pokutovém území. Na televizních záběrech je vidět, že plzeňský gólman trefil útočníka do nohy. Penalta se ale nepískala.

Emoce tryskaly. Kuchta to natřel rozhodčím. Gól z penalty? Symbolika s Berbrem

Nejdiskutovanější moment ale přišel v nastavení. Kuchta nastřelil ruku Lukáše Hejdy a Orel ukázal bílý puntík. A Krejčí z penalty ve 104. minutě rozhodl. Sparta po obratu vyhrála 2:1.

Zatímco viktoriáni se vztekali (gólman Staněk si dokonce na Twitteru rýpnul do Sparty), podle nich byla penalta hodně přísná, sparťané měli opačný názor.

„Za mě jasná penalta. Hejda to chtěl hrát ramenem nebo prsy, šel proti balonu a trefilo ho to do bicepsu. Myslím, že tam úmysl byl, chtěl to hrát, šlo to na bránu. Za mě jasná penalta,“ líčí Martin Frýdek starší.

„Rozhodčí ji odpískal, takže penalta byla. Víc bych o tom nediskutoval. Já přímo u toho nebyl, viděl jsem to jen v televizi ze záznamů. Rozhodčí ji písknul, byl si stoprocentně jistý, takže asi byla,“ popisuje svůj pohled na věc další někdejší sparťan Milan Fukal.

Letenští tak zvládli poutavý thriller a dál se můžou přetahovat se Slavií o titul. Poslední kolo základní části rozhodne o tom, kdo uzme první místo, a tím pádem výhodu domácího prostředív nadstavbě. Sešívaní jsou na tom lépe o skóre. Navíc mají příznivější los. V neděli přivítají v Edenu Hradec, Sparta jede do Liberce.

Jankto a reakce fanoušků: Fenin drží místo v síni slávy, na Spartě sněží na jaře

„Sparta i Slavia mají na titul stejnou šanci. Pokud oba uspějí v posledním zápase, tak bude hrát Slavie se Spartou doma. To je jediná výhoda, jinak je tam pět otevřených zápasů s těžkými soupeři. Je těžké předvídat, jak to může dopadnout. Můžete prohrát s kýmkoliv, o čemž se loni přesvědčila Slavia, která s Hradcem v nadstavbě prohrála a stálo ji to titul. Šance vidím padesát na padesát,“ připomíná Fukal.

Rozhodčí Pavel Orel vysvětluje sporné situace v utkání Sparty s Plzní:

Zdroj: Youtube

Spartě budou pod Ještědem chybět tři vykartovaní a dva zranění hráči.

„Lavička Sparty není tak rozehraná a silná, jako má Slavia. Bude to ale stejné jako v derby. Nastoupí kluci, kteří dlouho nehráli, chtějí se ukázat. Náhradníci se vždycky zlobí a nadávají, že nehrají, a tak je to správně. Musíte být naštvaný, když jste náhradník. Teď ale šanci dostanou a záleží na nich, jak ji využijí, aby přesvědčili trenéra, že tam patří,“ míní Frýdek.