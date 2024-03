Marné čekání na gól. Bohemians se s Boleslaví rozešli smírně

Devadesát minut sobotního zápasu 24. kola nejvyšší fotbalové soutěže Bohemians - Mladá Boleslav čekalo téměř šest tisícovek diváků na gól marně. A vypadalo to, že by to bylo stejné, i kdyby se hrálo dalších devadesát. Šance se rodily, fanoušci se úplně nenudili, ale v koncovce to bylo z obou stran tragické.

