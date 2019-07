Jak jste viděl situaci kolem pokutového kopu, o němž se rozhodčí musel radit u videa?

Hned jsem věděl, že je penalta, protože Bořil zabránil tomu, aby Yunis vystřelil. Takže jsem se už připravoval, kam skočím. Radil jsem se ještě s Tomášem Součkem, který mě ujistil, že mám jít na kříž. Tak jsem tam šel a naštěstí odraz byl takový, že míč šel do tyče a od hlavy nebo od zad ven z brány. Jsem hrozně rád.

Kdyby Houska trefil míč do brány, dosáhl byste na něj?

Koukal jsem na to ze záznamu a myslím, že ano. Asi bych to měl.

Měl jste ho tedy dobře přečteného?

To se asi nedá říct, ale čekal jsem do poslední chvíle. Podíval jsem se na balon a šel jsem tam s tím, že penaltu chytím, což se povedlo.

V závěru se dokonce v pokutovém území objevil i brankář Reichl a byl z toho pěkný závar…

To bylo takové štěstíčko, že se to odrazilo ke mně. Pak na mě půlka kluků řvala, ať míč rychle vyhodím, že by mohl být brejk a druhý gól. Ostatní křičeli, ať to radši podržím, aby nebyla ještě nějaká šance.

Strachovali jste se hodně na konci zápasu?

Určitě. Bylo by kruté, kdybychom ztratili, ale to je fotbal. Naštěstí jsme to zvládli.

Co říkáte na chování několika fanoušků, proti kterým se dokonce vymezil zbytek stadionu?

Mrzí mě, co se odehrálo. Fanoušci jsou náš hnací motor. Když se nedaří, umí nás dovézt do vítězného konce. Naházeli světlice do druhého kotle, což se nelíbilo nám ani ostatním. Proto jsme k nim pak nešli při děkovačce jako vždy, abychom jim ukázali, že nejsme pro tyto věci.

Hrozí i další uzavření části stadionu…

Očekávám, že z toho bude další podmínka. Naštěstí se snad nestalo, že by někoho popálili, ale tohle se nemůže dít. Mám naše fanoušky rád, jsou nejlepší v republice, ale tohle se prostě nedělá.

Jak tohle vymýtit?

Tohle asi vymýtit nejde. Vždy se objeví nějací lidé, kteří tohle udělají. Kotel by mezi sebou měl ty lidi odhalit a nepouštět je tam. Kvůli nim ostatní nemohou na tribunu Sever, což je to škoda.

Zatím máte stoprocentní bilanci, takže asi logicky panuje spokojenost?

Je to určitě ideální start. Začátek proti Zlínu jsme horko těžko zvládli, ale v Teplicích už jsme ukázali naši sílu a proti Olomouci to potvrdili. Bohužel nám to tam nespadlo víckrát, ale herní projev byl výborný.