"Obě mužstva ukázala, že jsou velice dobře připravena na novou sezonu, baví je spíš ofenziva než defenziva a snaží se o atraktivní fotbal. Pro diváka to bylo zajímavé utkání, což si myslím, že je dobře. Vyhráli jsme, pro nás samozřejmě super tři body. Na druhou stranu si ale přiznejme, že tady Olomouc odehrála velice dobré utkání," hodnotil zápas sparťanský kouč Pavel Vrba.

"První situace vznikala po naší špatně rozehrané standardce. Olomouc zahrála brejk velice dobře a my jsme za to pykali. Co se týká druhého gólu, tam jsme byli nedůrazní při standardní situaci, kdy jsme neodehráli balon a soupeř nás taky potrestal. Budu se opakovat. Olomouc měla další situace, kdy mohla dát gól. My jsme měli taky dvě až tři situace, kdy jsme taky mohli dát gól. Pro diváka to byl asi zajímavý fotbal, pro nás pro trenéry trochu divočejší. Já mám ale radši takové fotbaly než nudné," pokračoval.

Před pár dny, na hřišti Rapidu Vídeň v úvodním kole 2. předkola Ligy mistrů, Sparta rychle vedla a nakonec prohrála. Teď to zažila přesně naopak.

"Spíš jsem si říkal, že je před námi 85 minut hry a dostatek času na to, abychom branku vstřelili a ukázali naší ofenzivní sílu," vracel se k inkasované brance už ve třetí minutě.

Do základní sestavy Vrba postavil obě velké letní posily, Jakuba Peška i Dána Caspera Hojera.

"Zápas odehráli dobře, i oni se ale podíleli na defenzivě. Co se týká ofenzivy, vše třeba nebylo úplně nejlepší. Co se týká ofenzivy, jsou to hráči, kteří nám v útočné fázi mohou pomoct, abychom byli v ofenzivě ještě silnější. Jsou to hráči, kteří jsou hodně ofenzivní a ty předpoklady mají. S těžšími soupeři musíme být v defenzivě chytřejší a nepouštět soupeře do takových situací jako tentokrát," přiznal.

Teď už musí opět přepnout myšlenky na Ligu mistrů. Domácí odveta je čeká ve středu.

"Olomouc nás na odvetu s Rapidem dobře připravila. Ukázala nám něco podobného, co tady bude hrát Rapid. Bude hrát ze zajištěné obrany a vyrážet do brejků. Byla tam spousta momentů, které si musíme rozebrat a vysvětlit si je. Olomouc je mužstvo, která nám ukázalo věci, které potřebujeme zlepšit a které ve středu nemůžeme udělat, pokud chceme uspět. Z tohoto pohledu to pro nás bylo hodně poučné utkání," dodal Pavel Vrba.