"To je nádhera, pane Zelinka. Hezky to spadnulo na biceps, ale to je podle VARu asi součástí hlavy," rýpl si někdejší obránce Plzně David Limberský na sociálních sítích k momentu, který vedl k brance Slavie, jež znamenala výhru 1:0 v Olomouci.

FOTO: Sigma nestačila na Slavii. Rozhodl kontroverzní gól. Měla to být ruka?

Lukáš Masopust si totiž zpracoval míč na hranici ramene a paže a nasměroval ho k Janovi Kuchtovi, jenž prostřelil bezmocného Matúše Macíka v brance Sigmy. "Bylo to jasné rameno, žádná ruka, ještě mám na dresu otisk," dušoval se Masopust.

Emoce v domácím celku pak rozhýřil hlavní sudí utkání Miroslav Zelinka, který celou situaci nešel zkonzultovat s videorozhodčím.

„Viděl jsem to jen v reálu. Co jsem zatím slyšel, tak penalta byla jasná a už v prvním poločase, kdy byla podobná situace na Kuchtu, kde byl velký kontakt. Obě situace byly penalty. U gólu to byla hraniční situace, říkám ale jen, co jsem slyšel, viděl jsem to jen v reálu a tam je to těžké posoudit. Nerozčiloval jsem se ani u té penalty, je to opravdu těžké v té situaci vidět. Jen podle zpráv, co mám, tak měly být dvě penalty a ruka byla hraniční,“ řekl po utkání slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který narážel i na pád Jana Kuchty v pokutovém území, po kterém se nakonec penalta nepískala.