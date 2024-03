/FOTOGALERIE/ Slavné derby pražských "S", vyprodaná Letná, nažhavení fanoušci… a na hřišti nakonec taktikou svázaná bitva bez jediné vyloženější šance a logické vyústění v podobě bezbrankové remízy. Spousta příznivců obou týmů přímo na stadionu nebo u televizních obrazovek vzpomnělo na čtyři dny staré pohárové derby, které byly plné právě toho, co tentokrát chybělo… Remíza je pro Spartu výhrou, na čele tabulky totiž stále před Slavií drží čtyřbodový náskok.

"Oba týmy se už znají, byly na sebe připravené a musely vytáhnout nové věci. Nám to vycházelo, v prvním poločase se s tím Sparta hůř sžívala. Byl to taktický boj, hodně o snaze využívat rychlé protiútoky. Protože nepadl gól, nebylo to otevřené, šancí bylo minimum. Užívali si to spíše fanoušci taktiky, rozestavění a minisoubojů. Nikdo nechtěl do velkého rizika a udělat chybu. My udělali jednu a přežili jí. Chyběla nám větší kvalita v akcích, abychom nějakou dotáhli," řekl k remízovému zápasu kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Přitom v samotném začátku to byla celkem útočná podívaná a jen kousek chyběl k tomu, aby se domácí už ve druhé minutě prosadili. Haraslín se uvolňoval do dobré pozice, ale Vlček mu v rozhodující chvíli míč ukopnul.

V dalších minutách šlo spíše o zmiňovaný taktický boj bez výraznějších příležitostí, obrany hrály prim.

Do druhé půle trenéři prostřídali několik hráčů se snahou zlomit zápas na svoji stranu, ale pokračovalo se v podobném duchu.

Nejzajímavější útočnou akci druhého poločasu přinesla šedesátá minuta, kdy do šestnáctky vběhl Haraslín, hledl Olatunjiho, ale k tomu se míč nakonec nedostal.

Jak ubíhaly minuty, obrany hrály ještě více pozorněji a vše směřovalo k remíze 0:0. Slávisté nakonec hráli krátkou přesilovku, v 86. minutě dostal sparťan Preciado červenou kartu za kopnutí do Bořila, ale na průběhu hry to už nic nezměnilo.

"Slavia přijela bránit více než jindy a spoléhat se na standardky. Pro nás bylo složité dostat se do organizované obrany tak kvalitního týmu. O přestávce jsme si pustili několik situací na videu a řekli si, jak obranu Slavie více otevřít. Haraslín se dostal do několika akcí, ale nic jsme nevyužili. Bod musíme brát," poznamenal kouč Sparty Brian Priske.

Poprvé v dresu Slavie se ukázala velká brankářská posila, Jindřich Staněk, který v zimě přestoupil z Plzně. A hned vychytal čisté konto. "Na začátek to byl těžký zápas, ale na druhou stranu nemohl být lepší než tento. Jen škoda, že jsme to nezvládli do vítězství. Z obou stran nepřišla vážnější střela, pro gólmany to byl těžký zápas na hlavu. Remíza pro nás bohužel, ale asi spravedlivá," řekl reprezentační brankář.

Sparta Praha - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). ŽK: Vitík, Kairinen, Birmančevič, Priske (trenér) - Schranz, Vlček, Zima, Masopust. ČK: 86. Preciado (Sparta). Diváci: 18.283.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák (46. Sörensen), Krejčí - Preciado, Laci (70. Solbakken), Kairinen, Ryneš (70. Wiesner) - Birmančevič, Haraslín (78. Tuci) - Kuchta (46. Olatunji). Trenér: Priske.

Slavia: Staněk - Vlček (75. Tomič), Holeš, Zima - Douděra (69. Provod), Masopust (88. Jurásek), Oscar, Bořil - Jurečka (75. Van Buren), Schranz (46. Diouf) - Chytil. Trenér: Trpišovský.