„Rozhodně chceme obhájit obě trofeje, které jsme v loňské sezoně získali. I proto je pro nás důležitý start, los nemáme úplně příjemný,“ připomněl trenér Jindřich Trpišovský dva venkovní zápasy na úvod soutěže.

Hlavní konkurenti v boji o titul jsou jasní. Odvěký rival Sparta a družina trenéra Pavla Vrby z Plzně. „Mají jasnou motivaci. Jsou to velké kluby s výbornými hráči,“ dodal strůjce úspěchů Slavie.

Klokani to nedali

Bohemians už mají premiéru za sebou. V Jablonci předvedli sice sympatický výkon, stejně jako loni ale měli problém s koncovkou. „Bez gólu se vyhrát nedá,“ posteskl si po porážce 0:2 kouč klokanů Martin Hašek.

Bohemians jeli do Jablonce s cílem utnout jednu nepříjemnou sérii. Proti byl ovšem kanonýr domácích Jan Matoušek, který dvěma brankami rozhodl o osudu utkání. Klokani tak na Střelnici nevyhráli už šest let.

„Lepší úvod jsem si nemohl přát,“ usmíval se jablonecký mladík, jenž na severu Čech hostuje ze Slavie. Bohemians jsou jeho oblíbeným soupeřem, do sítě zelenobílých se trefil popáté za poslední rok. „Asi to už nebude náhoda. Snad mi to bude stejně padat i proti dalším týmům,“ doplnil Matoušek.

Jako měl duel svého pozitivního hrdinu, našel i toho negativního. Obránce Bohemians Daniel Köstl zavinil první branku a v nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučen. „Jestli chci hrát ligu, nemůžu se dopouštět takových chyb,“ sypal si popel na hlavu jednadvacetiletý hráč. „Já prostě nevím.“

Kouč zelenobílých Martin Hašek uznal podíl Köstlovy viny: „Ztratil nervy.“ Ovšem našel i další důvody porážky. „V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, měli jsme vést. Soupeř si nevypracoval žádnou šanci, my mu ale naservírovali dárek na zlatém podnose,“ okomentoval už zmiňovanou malou domů, kterou Köstl „nalezl“ střelce Matouška.

Za co už zadák zelenobílých nemohl, bylo selhání útočníka Jana Vodháněla, který spálil krátce před půlí stoprocentní šanci. „Míč mu sjel na špičku kopačky. Kdyby proměnil, všechno by bylo jiné,“ litoval Hašek.

Změna stran, změna hry

Samotnou kapitolou pak byl herní projev klokanů po změně stran. „Polevili jsme. Byli jsme jasně horší. Některým hráčům docházely síly,“ všiml si věci, jež působí po přípravě až nepochopitelně.

Hra obecně ztratila na kvalitě a nebýt Matouškovy branky, žádná akce z druhé půle by nestála za zaznamenání. Takto se mohl trenér Jablonce Petr Rada radovat z výborného vstupu do sezony. „Musím být naprosto spokojený,“ usmál se. „Okénka by se ale našla,“ přiznal. Ty přičítal nezkušenosti nově se rodícího kádru. „Třeba mladý Dominik Plechatý byl hodně nervózní, ale obstál.“

Všechny přítomné včetně severočeského kouče nadchl výkon Jana Matouška. „Jde o nadstandardního hráče, dal dva góly, není co řešit,“ dodal Rada.

Na Jablonec čeká v příštím kole těžký zápas na Spartě. Bohemians budou chtít získat první body v domácím klání s Mladou Boleslaví.