Důvody jsou zřejmé, vršovický celek nezvládl pořadatelské povinnosti. Konkrétní prohřešky diváků? Užití (a pronesení) pyrotechniky, hanlivé skandování, výtržnosti. Na potrestání je toho víc než dost, navíc vězte, že tribuna Sever byla už tak v podmínce za urážky karvinského trenéra Františka Straky. Na pranýři je i Sparta, a to za pyrotechniku, vhazování předmětů na hřiště a použití laseru.

Trošku podivně tak vyzní komentář slávisty Tomáše Součka: „Fanoušci byli úžasní. Vše bylo v normě.“ Je to spíše naopak. Za hranou byly vulgarity či konflikt domácích příznivců s jedním ze zaměstnanců Sparty.

Za hranou

Už ve čtvrtek se dá čekat verdikt. Vysoké pokuty a zřejmě i něco víc. Jenže uplynulé kolo nebylo jen o derby. Ještě větší „divočina“ byla k vidění ve Slezsku, kde se při duelu Opavy a Olomouce „vyznamenali“ fanoušci domácích.

Největší blikance? Trapný pokřik: „Černá svině patří do kuchyně“, který kotel spustil na rozhodčí Janu Adámkovou, či sprcha pyrotechniky, již vyslal do hostujícího sektoru. Policie měla co dělat, dva „fanoušci“ byli dokonce zatčeni už během zápasu. „Bude se to řešit hned na příštím zasedání disciplinární komise,“ prozradil mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Slezanům hrozí tučná pokuta. Není proto divu, že odmítli navýšení počtu lístků na derby s Baníkem. „LFA má k podobným prohřeškům nulovou toleranci. K ní se připojujeme,“ prohlásilo vedení opavského klubu.

Podobné chování nepatří nejen na stadion. Teď ještě zbývá vyřešit, jak zamezit opakování excesů. O tom je řeč už delší čas.