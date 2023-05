Na pražské Letné bylo v sobotu večer hodně veselo. Sparta v souboji s odvěkým rivalem vsadila na opatrnější taktiku, uspěla a v boji o titul získala pravděpodobně klíčové vítězství 3:2. O tříbodovém zisku přitom rozhodl až v nastavení z penalty kapitán Ladislav Krejčí. „Pro tyhle okamžiky to dělám. Trénuju každý den, abych mohl tyhle zážitky zažívat. O tomhle sním celý život,“ vyprávěl po utkání mladý reprezentant, který na pozápasové oslavy vyrazil v dresu spoluhráče Ondřeje Čelůstky.

Ladislav Krejčí | Foto: ČTK, Deník, archiv

Zvítězili jste v derby a přiblížili se mistrovskému titulu. Jaké to jsou pocity?

Cítíme se všichni skvěle, je to velký úspěch. Jsem hrdý na celý tým od hráčů po realizační tým, že bojujeme od začátku do poslední minuty, ať je vývoj jakýkoliv. Dneska fakt super, pokračujeme dál.

Rozhodl jste z penalty v nastavení. Byla to nejtěžší penalta v kariéře?

Když to teď zhodnotím s odstupem, tak asi určitě ano. Penalty jsou ale stejně důležité v jakémkoliv momentu. Jsem rád, že dokážu týmu takhle pomoct. Jsem hrdý na tým, že si takhle šance vytvoříme a pak se nám to vrací.

Gól jste oslavil s fanoušky z kotle. Jak vás hnali?

Děkujeme fanouškům strašně moc za podporu. Že fandí a že jejich podporu cítíme. Teď všichni táhneme za jeden provaz. Od nás je to na sto procent celý zápas a od nich taky. Doufám, že to bude pokračovat a že s námi budou za každých okolností i dál.

Sparta nakročila k titulu. Slavii porazila penaltou v závěru a vede o pět bodů

Nebyla vaše oslava až přehnaně dlouhá?

Je mi úplně jedno, jak to bylo dlouhé. Pro tyhle okamžiky to dělám. Trénuju každý den, abych mohl tyhle zážitky zažívat. Omlouvám se, jestli to někomu ublížilo. O tomhle ale sním celý život. Jestli to tak někdo bere, tak je to bohužel na nich. Já pro tohle žiju.

Utkání bylo důležité v boji o titul. Jde to před takovým zápasem vymazat z hlavy?

Všichni jsme si uvědomovali, že tohle je nejdůležitější zápas v sezoně. Říkal jsem ale, že jestli chceme hrát o titul, tak podobné zápasy musíme zvládat, ať je tlak jakýkoliv. Vymazat z hlavy to nejde, ale jde se na to nachystat tak, že se to překlopí do pozitivna. Každý maká na sto procent, nebojí se a naopak je víc vyhecovaný. To tam od nás bylo. Všichni jsme táhli za jeden provaz a drželi jsme se plánu. I když byl průběh jiný než v minulých zápasech, tak pro nás bylo nejdůležitější vyhrát.

Krejčího penalta v závěru? Dvojí metr, tohle je trapas, zlobí se fanoušci Slavie

Tentokrát jste zvolili jinou taktiku a podařilo se vyhrát. Jste hrdý na tým?

Jsem hodně hrdý na celý tým. Připravovali jsme se na to celý týden, že i když nebudeme na balonu, tak musíme být trpěliví a šance přijdou. I když budeme v bloku, tak musíme být kompaktní, protože víme, z čeho nás v posledních zápasech slávisté trestali. Bylo to z balonů za obranu. Chtěli jsme hrát fotbal odzadu, museli jsme to zjednodušit. Rádi bychom hráli fotbal, ale hraje se o titul, takže bereme výhru.

Proč jste po utkání slavil v dresu Ondřeje Čelůstky?

Včera jsme se dozvěděli, že jde po dlouhé době do nominace, takže jsem po něm chtěl dres. Jsem rád, že to mohl zažít s námi. Chci před ním smeknout. Každý den chodil do tréninkového centra pozitivní, i když nehrál strašně dlouho. Sám vím, jak to pro mě bylo těžké, když jsem byl půl roku mimo. Byl jsem z toho v některých momentech úplně na dně. On ale pořád chodil pozitivní, žil s námi, radil hráčům. Ukazuje to jenom velikost jeho charakteru a jeho profesionality. Jsem rád, že to mohl zažít s námi. Doufám, že už bude jen zdravý.