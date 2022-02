Pavel Kuka.Zdroj: DeníkLegendární kanonýr Pavel Kuka má o tom, kdo vyhraje ligu jasno. "Myslím si, že Slavia potvrdí dominantní roli a dotáhne to k titulu. Bude samozřejmě záležet na tom, jak se kluby vyrovnají se zátěží v pohárech, pokud budou pokračovat a prosadí se dál. To samé platí i u Sparty. Na tom bude hodně záležet. Slavia má program hodně těžký, minimálně jeho začátek," míní.

Svůj bývalý klub sleduje pravidelně a zápasy si nenechá utéct. "Jako fanda musím říct, že Slavia musí pokračovat ve výkonech z posledních sezon, abychom se měli z čeho radovat. Očekávám, že to potvrdí. Je to sport, ale síla Slavie a jejího kádru je v Česku nejvyšší. Slavia teda má určitou povinnost to potvrdit a ligu vyhrát," pokračuje třiapadesátiletý Kuka.

Aspirant na sestup je podle něj jasný, ale nechce jeho jméno říkat nahlas. "Myslím si, že jeden tým na sestup je jasný. Pak je otázka, jestli se k němu někdo přidá. Klíč je složitý vzhledem k tomu, kdo bude postupovat z druhé ligy. V případě dobrého umístění Sparty B se baráž podle mých informací ani hrát nebude. Je to těžko předvídatelné," říká.

"Bojím se o Teplice, které jsou za mě tradiční klub, který by v české lize měl být. Kandidáti jsou zatím přesně ti, kteří jsou na chvostu. Otázka je, jak pracovali přes zimu a jak doplnili kádr. Uvidíme, jestli dokážou zlepšit výkony z podzimu. V každém sportu se může stát zázrak. Stačí šňůra tří čtyř utkání a pohled na tabulku může být jiný. Určitě bych ale nechtěl nikoho titulovat, že tam patří. Nikomu sestup nepřeju," dodává.

Fukal: Plzeň by to mohla zvládnout

Milan Fukal.Zdroj: ČTKNěkdejší řízný obránce Sparty, ale také třeba reprezentace, Jablonce, Hradce Králové či německých klubů Hamburku a Mönchengladbach by si přál vidět s titulem své bývalé spoluhráče, ale říká, že bychom se mohli dočkat překvapení.

"Já bych si hrozně přál, aby titul získala Sparta. Myslím si ale, že o kousek vepředu je pořád Slavia a stále se musí počítat i s Plzní. Já bych z této trojice tipnul trochu překvapivě Plzeň. Teď si to tam s trenérem Bílkem a Pavlem Horváthem sedlo. Ukázali, že když jsou koncentrovaní a dokáží bodovat, tak jsou Slavii a Spartě konkurenceschopní. Plzni bych věřil. Ve Slavii bylo víc změn, u Plzně bude záležet, jestli zůstane Beauguel. Mám pocit, že Plzeň by to mohla zvládnout," dumá.

Co se týče Sparty, zlepšení vnímá, ale uvědomuje si, že to ideální ještě úplně není. "Trenér Vrba se domluvil na další smlouvě, takže je teď relativně v klidu a má prostor pracovat. Rád bych použil slova Vráti Lokvence, který říkal, že jsou tam dobří hráči, ale nedokazují to na hřišti. Očekávám od nich nějakou reakci na tato slova, která okolo Sparty už nějaký čas jsou. Čekám, že se vyvarují takových utkání jako na Slovácku a že opravdu zatopí pod kotlem a udělají Slavii a Plzni konkurenci. Myslím, že to na titul ještě není, ale jsou na dobré cestě. Hráči si musí uvědomit, o co tam jde a jaký dres nosí. Nehledě na to, že jsou tam hráči, kterým končí smlouvy a o kterých se debatuje, jestli mají pokračovat ve Spartě. I pro ně je to velice důležitá půlsezona," povídá.

A co situace na opačném pólu tabulky? "Je hrozně nešťastné říkat nějaké týmy na sestup. Teplice udělaly dobře, že si vzaly Jarošíka jako trenéra. Mají tam zázemí lidí, kterým klub leží na srdci, ale situaci podrobně neznám. Každopádně věřím, že Teplice to nebudou a nebude to ani Jablonec. Potěšilo mě, že tam přijde Venca Kadlec, který z největšího fotbalu ustoupil ze zdravotních důvodů. Teď to zkouší znovu. Díky zkušenostem dokáže být rozdílovým hráčem, který dá góly. Věřím, že Jablonec se zachrání. Já tam vidím asi Karvinou, i když i ta má potenciál," dodává šestačtyřicetiletý Fukal.

Sňozík: Nahoru tabulkou a pro pohár

Radek Sňozík.Zdroj: Bohemians 1905Bývalá brankářská opora Bohemians a velký oblíbenec fanoušků Radek Sňozík předvídá, že titul se bude slavit dvě tramvajové zastávky od Ďolíčku, tedy v Edenu.

"Myslím si, že titul opět vyhraje Slavie. Bohemka už to letos asi nestihne. (směje se) I když jim teď odejde Stanciu, který patřil k nejlepším hráčům a gólový Kuchta, pořád mají slávisté asi nejnabitější tým a další obhajobu by si neměli nechat utéct. Nebudou to ale mít s takovým náskokem, na jaký byli zvyklí v minulých letech," míní šestačtyřicetiletý gólman.

Partu v zelenobílých dresech by samozřejmě rád viděl v tabulce úplně někde jinde, než kde se momentálně nachází. "Přeju si dvě věci. Posun tabulkou a vítězství v MOL Cupu. Na obě záležitosti Bohemka určitě má. Posílila, jen musí bodovat pravidelněji a vyhýbat se chybám, jaké dělala na podzim. Současná dvanáctá příčka v tabulce není něco, na co by Bohemka měla být hrdá, určitě patří v tabulce výš. A pohár také není nereálný. Sparta se Slavií si zahrají proti sobě, to vypadne jeden z favoritů a pak už se může stát cokoliv," říká s úsměvem.

A jasno má i o situaci na samotném dnu tabulky: "Tady to vidím na Karvinou. Jestli se do baráže dostanou ještě třeba Teplice s Pardubicemi, tak věřím, že si to v ní uhrají a zachrání se. Karviná je ale na sestup asi hlavní aspirant."