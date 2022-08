Měla to být posila, která Spartu s přehledem dotáhne do základní skupiny Evropské konferenční ligy a vydatně pomůže v cestě za titulem. Po třech zápasech je ale zatím všechno jinak - Jan Kuchta se totiž zatím v soutěžním zápase gólově neprosadil, k tomu přidal v prvním ligovém kole obrovský zkrat.

Zákrok Jana Kuchty najdete v čase 1:20

Zdroj: Youtube

Proti Liberci to nebyl jeho zápas. Spoluhráči ho nedostávali do šancí a když už šel sám na gólmana Oliviera Vliegena, tak ho vychytal. Vrchol frustrace přišel v posledních sekundách zápasu. Kuchta se totiž neprodral do gólové šance a ve frustraci šlápl Vliegenovi na hlavu.

Podle Bačka šlo o bezohledný zákrok

Hlavní sudí zápasu Ladislav Szikszay sice Kuchtovi nejprve udělil žlutou kartu, po shlédnutí VARu ale okamžite útočníka Sparty vyloučil. Kuchta byl následně předvolán k disciplinární komisi, u které mu hrozil trest až na šest zápasů.

Zákrok jako na Čecha. Experti viní Kuchtu z úmyslu. Měl by přijít tvrdý trest

Nakonec ale pětadvacetiletý útočník vyfasoval pětizápasový stop. „Vyloučený hráč se dnešního zasedání osobně zúčastnil, a přestože se několikrát vyjádřil, že nešlo o úmysl, disciplinární komise se na dnešním zasedání shodla, že hráč Kuchta mohl střetu své nohy s hlavou brankáře Vliegena zabránit, žádným způsobem se o to však dle dostupných záběrů ani nepokusil,“ řekl předseda disciplinární komise Richard Baček.

Pro Kuchtu tak distanc znamená, že se na fotbalové trávníky pravděpodobně vrátí až na začátku září, trest by mu měl vypršet po šestém ligovém kole. Sparta ale ještě má možnost po polovině zažádat o prominutí trestu.

„Nechceme hráči Kuchtovi předestírat, že měl v úmyslu brankáře Slovanu zranit, nicméně dle dostupných záběrů měl liberecký brankář v dané chvíli míč již plně pod kontrolou, a i za této situace noha hráče Kuchty mířila přímo proti hlavě soupeře. Disciplinární komise tak po shlédnutí dostupných videozáběrů konstatovala, že šlo o nedovolený zákrok, který byl veden krajně bezohledným způsobem s vysokou mírou rizika vážného zranění protihráče. S ohledem na výše uvedené uložila Disciplinární komise hráči trest zastavení závodní činnosti na pět soutěžních utkání,“ dodal Baček.