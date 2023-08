V úvodních dvou kolech FORTUNA:LIGY vyšel sparťanský útočník Jan Kuchta střelecky naprázdno, doma proti Pardubicím ale opět ukázal svoje útočné choutky. Nejprve se pověsil do vzduchu a hlavou usměrnil míč do sítě a jen o chvíli později utekl po levé straně a trefil se mezi nohy brankáře. „Samozřejmě je to úleva,“ přiznal po divoké výhře 5:2 reprezentační útočník.

3. kolo FORTUNA:LIGY: AC Sparta Praha - FK Pardubice 5:2. | Foto: CPA

„Na gól jsem čekal. Přišlo to dneska, jsem rád, že doma. To, že se dostanu do pohody před Kodaní je pro mě důležité,“ připomněl Kuchta nadcházející dvojutkání, které Spartu čeká v předkole Ligy mistrů.

Zatímco loni ale vstupovali Letenští do evropských pohárů důležitým zápasem ještě před startem ligy, letos už půjdou do mezinárodních bojů rozehraní třemi soutěžními koly. „Pro mě osobně je to lepší, než když jsme tam šli bez odehraného ligového zápasu. Víme, kde by nás mohla tlačit bota. Kodaň bude úplně jiný level než Pardubice, ale už víme, kde se pohybovat a co od sebe čekat. V tomhle směru to bude jednodušší,“ nechal se slyšet reprezentační útočník.

Velkou zbraní by pro Spartu do pokračování ligy i do kvalifikace o Ligu mistrů mohla být souhra Kuchty se Srbem Veljkem Birmančevićem. Právě tato dvojice se postarala proti Pardubicím rovnou o tři vstřelené branky.

Sparta si proti Pardubicím zastřílela, Vindahl při debutu dvakrát inkasoval

„Byl to první zápas, kdy nám to takhle bodově vyšlo. Spolupráce by mohla být ještě lepší než doposud. Je to fantastický hráč, fotbal vidí. Jak mě dneska viděl, tak mi to tam nacentroval. Byla to krásná akce odzadu, kdy to tam dával Láďa Krejčí. Já tam byl volný, dobře jsem to trefil a zapadlo to do sítě,“ okomentoval souhru před prvním gólem sám Kuchta.

I on si ale dobře uvědomuje, že drobný herní výpadek, který stál Letenské proti Pardubicím dva inkasované góly, by mohl být proti zahraničnímu soupeři smrtící.

„Je to varování, protože jsme chtěli hrát až do konce a tohle by se nám nemuselo vyplatit proti Kodani ani v dalších zápasech. Musíme hrát až do konce a být obětaví a zodpovědní. Proto jsme dostali góly, protože jsme polevili. Mohli jsme dát ještě víc gólů, ale jsme rádi, že jsme dali aspoň pět. Dva inkasované góly ale byly hodně zbytečné,“ uvědomoval si Kuchta.

Chytil se v dresu Slavie rychle adaptoval. Haraslín ukazuje extratřídu

Jeho hlavní úkolem bude každopádně postarat se o to, že Sparta nějaké góly Kodani nastřílí. Dobrý Kuchtův výkon podtržený dvěma vstřelenými brankami proto potěšil i trenéra Briana Priskeho.

„Mám z něj radost, potřebujeme, aby dával góly. Je pro nás důležitý a víme, že potřebuje dávat góly, aby byl sebevědomý. Bylo super vidět, jak dává dva pěkné góly, které nám pomohly. Byl jsem s jeho výkonem opravdu spokojený,“ doplnil závěrem sparťanský kouč.