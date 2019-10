"Dlouho se mu nedařilo, ale všichni vidíme, kolik tomu dává. Doufám, že tohle je pro něj ten pravý impuls a bude pokračovat. Tým to potřebuje," těšilo trenéra Václava Jílka.

Ten Kozáka nasazoval pravidelně a pořád mu věřil. Satisfakci ale on sám necítí.

"Satisfakce je to spíše pro něj. Já i on ale víme, že to není otázka jednoho zápasu a musí to potvrdit v těch dalších," dodává Jílek.

Karvinou do Prahy přivezl trenér František Straka, který se ale nedočkal tak bouřlivého pískotu tribun jako jindy. Kotel domácích byl totiž z rozhodnutí disciplinární komise zavřený. Bývalý úspěšný sparťan, který ale skalní příznivce "zradil" před lety přesunem do Slavie, si zápas i přes prohru užíval.

"Vracím se na Letnou rád, vždy mi naskočí nádherné vzpomínky," přiznal.

"Sparta vyhrála zaslouženě, dala nám lekci z efektivity," dodal karvinský kouč.

Výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas se mohl vyvíjet jinak. Za bezbrankového stavu totiž uháněl karvinský Ndefe sám na bránu, ovšem nedal…

"Mohlo to být jiné," litoval Straka. "Nástupy do obou poločasů se nám nepovedly. Po gólu na 2:0 Spartě narostla křídla a dominovala."

První poločas hrála Sparta i po vedoucím gólu zakřiknutě, ale ve druhém se rozjela do nevídaných obrátek. Při troše střeleckého štěstí mohla dát klidně sedm osm branek.

"První poločas jsme byli zbytečně opatrní," komentoval Jílek.

Spartu teď čeká reprezentační přestávka. Vysoké vítězství ji může dodat trochu klidu do práce. Bodů je na Letné ale pořád mnohem méně, než by si přáli.

AC Sparta Praha – MFK Karviná 4:0 (1:0)

Branky: 14. Kozák, 52. Kozák, 59. Kozák, 85. Kanga. Rozhodčí: Franěk – Vlasjuk, Koval. ŽK: Hancko, Kanga, Sáček, Hašek – Rundič, Hanousek. ČK: Petráň. Diváci: 7181.