Liberecký Slovan na Spartu nestačil. Kozák mohl být v závěru hrdinou domácích, jenže nedal penaltu a Pražané vezou ze severu Čech výhru 1:0.

Sparta v Liberci 7 let nevyhrála a Pražané si to uvědomovali, jelikož je to evidentně herně svazovalo již od prvních vteřin hry. Liberečtí na hřišti dominovali, skvěle napadali rozehrávku soupeře, výborně kombinovali, a většinu času se zdržovali na útočné polovině. V 11. minutě přišla kontroverzní situace, kdy Costa zahrál v pokutovém území rukou, ale rozhodčí penaltu nepískl.



Tlak Slovanu se zvyšoval a ve 29. minutě vypálil ze standardní situace Karafiát. Toho ale skvělým výskokem do strany vychytal pražský brankář. Ve 33. minutě se do potyčky dostal Costa s Kozákem, což jen podtrhlo vyhrocený duel jak na tribunách, tak i na hřišti. Oba hráči dostali žlutou kartu a rozhodčí měl co dělat, aby potyčku mezi hráči utnul včas. Do kabin se ale i přes výraznou převahu Liberce šlo za stavu 0:0.