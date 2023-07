Kovář? Vaclík? Ne, branku Sparty bude hájit dánský gólman Vindahl

Fotbalová Sparta se před sezonou, v níž bude obhajovat mistrovský titul, posílila na všech postech, kromě jednoho. Brankářského. Poté, co se Matěj Kovář z hostování vrátil zpět do Manchesteru United, vedení klubu z Letné řešilo jeho další možné pokračování. Vše se ale protahovalo, sparťané už za sebou mají první zápas, v němž porazili Olomouc 2:0, blíží se kvalifikace o Ligu mistrů a tudíž už nešlo déle čekat. Fanoušci často skloňovali jméno Tomáše Vaclíka, do Sparty ale přichází dánský brankář Peter Vindahl. Ten naposledy působil v nizozemské nejvyšší soutěži v týmu AZ Alkmaar.

Peter Vindahl, nová brankářská posila Sparty. | Foto: AC Sparta Praha