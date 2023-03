V listopadu loňského roku vyhlásil kotel fanoušků pražské Sparty bojkot domácích zápasů. Letenským se nelíbily tresty, které klub uložil některým fanouškům. Po čtyřech měsících mezi sebou ale oba subjekty zakopaly válečnou sekeru a ultras se vrátí zpátky do ochozů. Situaci pomohl uklidnit program pro fanoušky se zákazem vstupu, který klub přichystal.

Utkání 23. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 11. března 2023, Ostrava. Fanoušci Sparty. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„V minulém týdnu přišly několika lidem zákazy od klubu na 5 let a k tomu vysoké pokuty v řádu desetitisíců. Jedná se o velmi aktivní část našeho kotle. Odůvodnění těchto vysokých trestů je přelezení plotu z kotle na hlavní tribunu a zahalování. Od této chvíle vyhlašujeme konec jakýchkoliv fans aktivit v domácím sektoru Sparty. Na venkovních zápasech budeme fungovat normálně!“ napsali Letenští 9. listopadu na svém instagramovém profilu. Konec bojkotu tehdy podmínili zmírněním nebo zrušením uložených trestů.

Od té doby hráli fotbalisté Sparty na svém stadionu bez klasického kotle. To se ale změní už příštím domácím utkáním proti Brnu.

„V tomto týdnu jsme byli seznámeni s novým programem pro fanoušky se zákazem vstupu na stadion. Plněním programu je možné snížit trest až o 70 % jeho délky trvání. Tento vývoj událostí akceptujeme a bojkot účasti kotle se na Letné ruší. Od příštího domácího zápasu se vracíme na svá místa,“ oznámili ultras Sparty ve čtvrtek 16. března.

K ukončení sporu po více než čtyřech měsících napomohl nový program pro fanoušky se zákazem vstupu, který klub pro své příznivce přichystal. Samotný program odstartuje na začátku července a žádat o zařazení do něj budou moci fanoušci s prvním aktivním zákazem vstupu na domácí zápasy Sparty.

„Práce s fanoušky je pro klub prioritou, záleží nám na komunikaci s naším publikem. V případě rizikového jednání na tribunách přistupujeme k represivním krokům, zároveň ale budeme poskytovat možnost se na stadion vrátit. Domníváme se, že jsou v našich řadách fanoušci, kteří si zaslouží druhou šanci,“ uvedl generální ředitel Sparty František Čupr.

„Stanovili jsme si dva cíle: za prvé chceme i skrze tento program a edukaci nadále pracovat na celkovém zlepšení bezpečnosti na stadionu. Za druhé chceme dát publiku najevo, že umíme projevit empatii, když fanoušek udělá chybu, má zájem ji napravit a nadále chce podporovat klub přímo z tribuny,“ dodal člen představenstva a ředitel komerčního úseku Tomáš Křivda.

Jak tedy bude samotný program probíhat?

Schválení zájemci z řad fanoušků absolvují školení, přednášky, preventivní programy a také dobrovolnické práce. V průběhu programu budou získávat kredity podle předem stanovených podmínek. Po nasbírání potřebného množství kreditů bude situace vyhodnocena a fanouškovi může být trest zkrácen až o 70 % z původní délky trvání.

„Většinu nákladů spojených s tímto programem bude hradit klub, spoluúčast fanouška bude v maximální výši 20 procent. Délka absolvování programu bude individuální, nicméně neměla by přesáhnout u žádného účastníka jeden rok, v případě kratších trestů jej bude možné absolvovat v horizontu několika měsíců,“ stojí na klubovém webu.

Dosažený smír mezi klubem a fanouškovským jádrem vzbudil na sociálních sítích klubu rozporuplné reakce. Zatímco někteří návrat ultras na tribuny vítají, jiní jsou proti němu.

„Kotel hodně chybí. Atmosféra není nic moc. Bylo to vidět v derby B týmů kde měla Slávka v ochozech velkou převahu. Sparta a kotel je jako tělo a duše,“ napsal na Facebooku Jaroslav Břenda.

„To zase vedení Sparty ukázalo jak kašle na normální fanoušky a rodiny s dětma. Styďte se. Ale chápu, ve skyboxech vaše děti to fandění kotle neslyší, tak je vám to jedno. Bez kotle nám bude lip. Ale to pochopíte už po prvních zápasech, kam je pustíte. Raději budu s dětma chodit na hokej,“ vyjádřil se pod příspěvkem Martin Kortanek.

„Proč? Nesmysl! Když se neumí chovat, tak ať sedí doma!“ dodal rázně Patrik Melichar.

Ať už se k tomu ostatní fanoušci staví jakkoliv, domácí zápas Sparty proti Zbrojovce Brno v neděli 2. dubna bude na Letné sledovat znovu i zaplněný kotel. Pomůžou příznivci svému milovanému klubu ve stíhací jízdě za Slavií v boji o titul?

