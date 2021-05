Kolos se kymácí, nepomohla ani změna trenéra. V minulém týdnu vystřídal slovenského vědátora (není myšleno pejorativně, to ani náhodou) Adriana Guľu český praktik Michal Bílek.

Nový majitel klubu Adolf Šádek tak výrazně přetočil směr, jímž má mančaft jít. „Při Michalových trénincích určitě nebudou létat drony nad hřištěm,“ poznamenal televizní expert Horst Siegl, Bílkův někdejší spoluhráč ze Sparty.

Zlatý padák

Guľa byl vyhozen po dvou strašidelných výsledcích. Po prohře 1:5 na Slavii, která demolicí jednoho ze dvou úhlavních soků potvrdila vskutku mistrovsky titul. Poté navíc přišla domácí šílená remíza 3:3 s topící se Příbramí. Tu už Guľa neustál, byť v minulých měsících měl několikrát namále a Šádek ho vždy podržel.

Zaprvé věřil jeho vizi, vždyť Guľa dokázal udělat ze Žiliny úspěšný a prosperující klub. Zadruhé je padák pro trenéra vždy velmi nákladná záležitost. Nakonec Šádek k radikálnímu kroku přistoupil, i když ho to podle informací Deníku stálo čtyři miliony korun.

Před koncem sezony spoléhal na impuls, tak už to bývá. Nové koště dobře mete, říká se. Jenže Bílkův smeták má asi vytrhané štětiny.

Bilance? Dva zápasy, dvě prohry, šest inkasovaných gólů. Potupa na Spartě i na (vršovickém) hřišti Pardubic. „Byla to hrůza,“ netajil po druhém duelu obránce Jan Hejda, jeden z nejzkušenějších. „Takhle to dál nejde. Je potřeba hrát srdcem,“ doplnil trenér Bílek.

I v tomto výroku se projevil rozdíl mezi ním a Guľou. Předcházející kouč vždy zápasy obšírně rozebíral, na to Bílek není.

To rozhodně nebude vadit, pokud Viktorii pozvedne. Mužstvo to nutně potřebuje, tápe celou sezonu. Vaz mu srazily především neúspěchy v kvalifikaci Ligy mistrů (zpropadený Alkmaar, kde dostalo gól těsně před koncem) a poté i v předkole Evropské ligy.

Pohárová nutnost

„Plzeň přitom poháry potřebuje,“ uznal i Guľa.

Přesně – ze dvou důvodů. První je sportovní, v těžkých zápasech úroveň tým roste. Druhý finanční. „UEFA je nejlepší sponzor,“ řekl nedávno trefně na adresu evropské federace Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie.

Například v předminulé sezoně vydělala Plzeň v Lize mistrů 800 milionů korun. Jenže v dalších dvou ročnících byly základní skupiny, kde se zisk významně kumuluje, bez ní. A to platí i pro Evropskou ligu.

V lize je nyní mančaft pátý, Evropa je vzdálená, proto se upíná na finále poháru. Jako vítěz by se dostal do třetího předkola Evropské ligy. „Hrajeme o všechno, abychom aspoň zachránili sezonu. Musí to být vidět,“ nakázal zadák Hejda.