„Mými aktuálními pocity jsou obrovské zklamání a frustrace. Do jarní části jsme vstupovali ve velmi přijatelné pozici a s jasnými cíli. Vývoj konkurence nám hrál do karet. Naopak my jsme, s výjimkou transferu Sora, realizovali přestupy přesně podle plánu. Vývoj jara byl o to větším zklamáním. Porazili jsme se sami,“ začal svoje hodnocení na klubovém webu Křetínský.