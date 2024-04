/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slavie si hodně zkomplikovali boj o titul. Na domácím trávníku v Edenu hostili na jaře se hodně trápící Olomouc a ta ještě na začátku 77. minuty vedla 2:0. Slávisté se vzchopili, srovnali, ale víc už nestihli. Kolo před koncem základní části ztrácí Slavia na vedoucí Spartu čtyři body a je tak jisté, že toto pořadí bude platit i před nadstavbou.

Sigma v Edenu v 66. minutě senzačně vedla 2:0 po brankách Jakuba Pokorného s Pavlem Zifčákem, velký favorit už stihl pouze srovnat zásluhou gólů Jana Bořila a Mojmíra Chytila. Slávisté po porážce v minulém kole 0:1 v Plzni podruhé za sebou ztratili body, což se jim v ligové sezoně stalo teprve podruhé. Sparta díky prvenství v základní části bude mít v nadstavbě při derby výhodu domácího prostředí.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský ani na druhý pokus nedosáhl na 192. vítězství v historii samostatné nejvyšší soutěže, čímž by překonal rekordmana Pavla Vrbu. Sigma navázala na minulé vítězství nad Jabloncem a na osmém místě drží naději na elitní šestku a nadstavbovou skupinu o titul.

Trenér Trpišovský udělal čtyři změny v základní sestavě oproti minulému utkání v Plzni. Do obrany se vrátil uzdravený Douděra s kapitánem Bořilem, v záloze pak od začátku dostali šanci Zafeiris a Jurásek. Zatímco domácím se marodka téměř vyprázdnila, Sigmě z nejrůznějších důvodů scházelo hned devět hráčů. V zahajovací jedenáctce naskočili i tři mladíci, jen na lavičku překvapivě v úvodu usedly ofenzivní opory Juliš s Vodhánělem.

Červenobílí vstoupili do utkání mohutným náporem a jen za úvodních 20 minut měli čtyři velké šance. V osmé minutě brankář Stoppen vyrazil ránu jednoho ze dvou lídrů střelecké tabulky soutěže Jurečky. O necelé dvě minuty později Jurásek z pravé strany trefil tyč a Chytil v těžké pozici z voleje poslal dorážku těsně vedle.

Bývalý olomoucký útočník byl nadále aktivní. V 15. minutě Chytil zpoza vápna těsně minul a chvíli poté nepropálil gólmana Stoppena. Po půlhodině hry se od olomouckých hráčů odrazil míč k volnému Jurečkovi, reprezentační útočník ale vysoko překopl a svou 16. branku v ligové sezoně nedal.

Hanáci za celou první půli nevystřelili, ale v 52. minutě ze svého prvního pokusu šokovali zaplněný Eden. Pospíšil nacentroval z přímého kopu a nabíhající Pokorný ve skluzu umístil balon k tyči. Sedmadvacetiletý stoper skóroval poprvé od listopadu, kdy se trefil rovněž proti Slavii při domácí prohře 1:3.

Slávistický kouč Trpišovský zareagoval hned trojitým střídáním a na trávník poslal čerstvé Ševčíka, Provoda a Schranze. Srovnat mohl v 59. minutě Oscar, propadlý centr ale na hranici malého vápna mezi tyče dostat nedokázal.

V 66. minutě umlčela Sigma Eden podruhé. Stoper Zima v roli posledního hráče upadl a nabídl tím samostatný únik Zifčákovi, který s přehledem lehce dloubl balon přes brankáře Staňka. Pětadvacetiletý útočník se v lize trefil poprvé od závěru minulé sezony a porážky 2:3 se Slavií. Červenobílí inkasovali i z druhé střely Hanáků v zápase, do dnešního dne přitom měli s 20 obdrženými góly nejlepší defenzivu soutěže.

Domácí byli viditelně zaskočeni a probral je až kapitán Bořil, který si v 77. minutě naskočil na centr střídajícího Van Burena z pravé strany a netradičně hlavou snížil. Třiatřicetiletý bek se trefil v lize poprvé od prosince.

Slávisté ožili a za dalších sedm minut srovnali. Schranzův centr z levé strany zblízka dotlačil do sítě Chytil a připsal si 13. gól v ligovém ročníku. Z respektu k bývalému klubu branku neslavil. Situaci předcházelo velmi hraniční ofsajdové postavení domácího hráče, sudí Radina nicméně vyrovnání po konzultaci s videorozhodčím posvětil.

Pražané se tlačili za vítěznou brankou, otočit stav už ale nedokázali. Provodovu střelu vyrazil Stoppen a v nastavení Ševčíkovu hlavičkoval tečoval těsně nad Pokorný. Slavia doma v lize ztratila body s Olomoucí po šesti výhrách za sebou, na svém stadionu v nejvyšší soutěži nezvítězila poprvé po sedmi duelech.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Zápas se od nás nesl v takových vlnách. Na začátku jsme si vytvořili nějaký tlak a příležitosti, ale vytěžili jsme z toho jen tyč a neproměněné šance. Ke konci prvního poločasu už nebyla od nás hra taková jako na začátku, a to stejné pokračovalo na začátku druhé půle. Pak přišel inkasovaný gól ze standardky hodně podobný tomu, jaký jsme dostali v Olomouci minulý zápas. Pak jsme vzápětí dostali druhý jednoduchý gól, to byl náš zkrat. Ze zápasu, který jsme měli dobře načít v prvních 30 minutách, jsme najednou prohrávali 0:2. Z tlaku ke konci jsme vytěžili v uvozovkách jen dva góly, které stačily na remízu. Musíme to v defenzivě zvládnout líp, za poslední dva zápasy jsme dostali tři góly ze tří střel na branku."

Jiří Saňák (Olomouc): "Bod bereme všemi deseti. Slavia hrála výborně, dostala nás pod obrovský tlak. Přežili jsme očekávaný nátlak v prvních 20 minutách, kdy nás držel ve hře Táda (Stoppen) a taková štěstěna, že se třeba můžeme o něco pokusit. Pak nám samozřejmě hodně pomohla naše efektivita, dostali jsme Slavii trochu pod psychický tlak. Viděl jsem od našich kluků obětavý výkon, nechali tam srdce. S tím jsem spokojený."

Slavia Praha - Sigma Olomouc 2:2 (0:0)

Branky: 77. Bořil, 84. Chytil - 52. Pokorný, 66. Zifčák. Rozhodčí: Radina - M. Vlček, Leška - Petřík (video). ŽK: Oscar, Douděra, Holeš - Zifčák, Matys, Uriča, Stoppen, Zorvan. Diváci: 17.986.

Slavia: Staněk - Douděra, Ogbu, Zima (68. Holeš), Bořil - Zafeiris (55. Ševčík), Oscar - Jurásek (55. Schranz), Jurečka (68. Van Buren), Wallem (55. Provod) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Stoppen - Chvátal, Pokorný, Matys, Vraštil - Breite - Uriča (69. Navrátil), Pospíšil (69. Ventúra), Zorvan (89. Langer), Šíp (62. Dele) - Zifčák (89. Juliš). Trenér: Saňák.