„Zatím rušíme zahraniční soustředění a z preventivních a zdravotních důvodů odkládáme odlet. Nedělní testy potvrdily dřívější indikace zhoršeného zdravotního stavu většího počtu členů A týmu během vánočních svátků. Tým se tak nyní bude připravovat v domácím prostředí, protože klub nechce riskovat případné zhoršení zdravotní situace s nutností řešit další možné zdravotně-hygienické komplikace v Portugalsku,“ uvedl úřadující mistr na svém webu.

Parta trenéra Jindřicha Trpišovského měla odletět do portugalského Algarve už včera a vracet se domů12. ledna. V plánu byla i dvě přípravná utkání.

Přichází Kačaraba

Hráči tak budou nějaký čas trávit doma, ale vedení klubu je opět čilé na přestupovém trhu. A opět na trase Eden – Liberec. Ze severu Čech totiž přichází první zimní posila „sešívaných“, pětadvacetiletý stoper Taras Kačaraba.

„My jsme o tom věděli už delší dobu, že probíhají jednání. Taras je samozřejmě velmi kvalitní hráč, i proto si ho Slavia vyhlédla. Pro něj je to určitá šance zase se posunout dál. Pro Slovan odvedl velmi dobrou práci, bereme to tak, že je to život. Máme dostatek stoperů,“ řekl médiím liberecký kouč Pavel Hoftych.

Opačným směrem se vydal obránce Ondřej Karafiát, hostování v Liberci bylo prodlouženo trojici Jakub Jugas, Jan Matoušek a Mohamed Tijani. Naopak skončilo Michalovi Beranovi, Jakubovi Hromadovi, Danielovi Koskovi a Júsufu Hilálovi, kteří se budou snažit o udržení se v mistrovském kádru.

Změna se týká také mladíka Ondřeje Hellebranda. Ten ukončil hostování na Slovácku, ale do Prahy se nevrací, jarní část odehraje v dresu posledního celku FORTUNA:LIGY, v Opavě.