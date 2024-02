Fotbalisté Plzně v 21. kole první ligy zvítězili na stadionu Bohemians 1905 2:0 a upevnili si třetí místo v tabulce. Západočeši rozhodli zápas v Ďolíčku už v úvodních 12 minutách, během nichž se trefili Tomáš Chorý a nejlepší týmový střelec v sezoně Pavel Šulc.

V neděli se hrál na novém fotbalovém stadiónu v Hradci Králové atraktivní zápas Fortuna ligy FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905. | Foto: Jaromír Pýcha

Viktoria navázala na vítězství 1:0 z úterní dohrávky v Ostravě a v lize posedmé za sebou bodovala. Plzeňští mají na třetím místě neúplné tabulky už sedmibodový náskok před čtvrtým Slováckem, stejný rozdíl jim schází k druhé Slavii. Západočeši porazili Bohemians podruhé za sebou a v Ďolíčku bodovali v posledních šesti zápasech. Pražané už šest kol nezvítězili a jsou desátí.

Západočeši kvůli karetním trestům postrádali Dweha s Kopicem a trenér Koubek, který v minulosti vedl Bohemians, tak musel udělat změny v základní sestavě. Poprvé od konce října nastoupil v lize bývalý křídelník "Klokanů" Mosquera a premiérový soutěžní start za Viktorii si připsala jedna ze zimních posil Souaré.

Jednadvacetiletý francouzský krajní hráč byl od úvodu velmi aktivní a už ve čtvrté minutě si mohl debut v české lize zpříjemnit gólem, po Chorého přihrávce napříč vápnem ale minul odkrytou branku. Za další minutu už favorit vedl.

KVÍZ: Fotbalové jaro se rozběhlo. Kolik poznáte hráčů napříč první ligou?

Sudí Rouček od úvodu na obou stranách pouštěl hraniční zákroky, po pádu Kovaříka v souboji s Caduem nechal pokračovat hru a Chorý po přihrávce brazilského krajního hráče sám před Reichlem nezaváhal. Vysoký útočník skóroval popáté v ligové sezoně.

Západočeši v úvodu těžili z rychlých akcí. Na konci 12. minuty Mosquera z levé strany nacentroval do vápna a Šulc povedeným volejem technicky poslal míč ke vzdálenější tyči. Nejlepší týmový střelec ligové sezony se prosadil už podeváté v tomto ročníku nejvyšší soutěže a ztrácí jediný gól na vedoucí duo tabulky kanonýrů Jurečku a Havlíka.

Zaskočení Bohemians se postupně trochu oklepali a snažili se o kontaktní branku, za celou první půli si ale nevytvořili žádnou vyloženou šanci. Bývalého brankáře Pražanů Jedličku lehce vylekal jen přímý kop ve 33. minutě v podání někdejšího plzeňského záložníka Kovaříka, jenž těsně minul horní roh. Už chvíli předtím museli domácí střídat, otřeseného Matouška po souboji s Hranáčem nahradil Hrubý.

Ewerton exkluzivně: o zimě ve Slavii, návratu do Baníku i Ostravě. Co v létě?

Do druhé půle vstoupili Bohemians tlakem a zahrávali několik rohových kopů, ve finální fázi však potvrzovali, že mají se 17 góly nejhorší útok soutěže. V 69. minutě na opačné straně napřáhl těsně za vápnem plzeňský Kalvach, jubilejní 200. ligový duel ale gólem neoslavil, neboť o kousek minul.

V 77. minutě zasáhl Kovařík loktem unikajícího Vydru, způsobil mu tržnou ránu v obličeji, benevolentní sudí Rouček se ale ani po konzultaci s videorozhodčím k zákroku nevrátil. Hostující útočník se po ošetření za chvíli vrátil na trávník, v 83. minutě postupoval sám na Reichla, po kličce domácímu gólmanovi upadl, Rouček ale rozpažil. Poté další velké šance neproměnili Šulc a Cadu, Viktorii už to ale mrzet nemuselo.

Nečekaná ztráta. Slavia přišla ve Zlíně o body i o Jurečku

Hlasy trenérů po utkání 21. kola první fotbalové ligy Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň (0:2):

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Paradoxně jsme měli velmi dobrý vstup do utkání. Dvě tři minuty, než jsme inkasovali, byly z našeho pohledu velmi slušné. Další vývoj lemovalo to, že jsme Plzni hloupou ztrátou nabídli rychlý protiútok. Byl to takový dárek. Pustili jsme tím hosty na koně, šli do vedení 1:0. Námi to otřáslo, pak jsme na 10 až 15 minut vypadli ze hry a hráli s velkým respektem. Plzeň to orámovala druhou brankou, kterou nějakým způsobem utkání vyřešila. Pak hrála z bloku na rychlé protiútoky. Nějaký tlak jsme si vytvořili, zejména v druhé části, ale Plzeň si to rutinně hlídala. Chyběla nám jednoduše řečeno kvalita v útočné fázi, rozdíl byl ve vápnech. Plzeň tam měla větší individuální kvalitu, to rozhodlo. Když proti takhle silnému soupeři potřebujete vstřelit branku, je potřeba využít i standardních situací. Pokud máte 11 rohů, z toho byste aspoň jednu branku vstřelit mohli. Mrzí mě, že jsme to nedokázali aspoň zdramatizovat."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Měli jsme jako vždy nějaký taktický plán a dnes nám vyšel dokonale. Chtěli jsme se pokusit velmi aktivní a odvážnou hrou ve vysokém postavení zaskočit Bohemku. Dařily se nám akce, byly tam dobré náběhové situace. Senzační gól Tomáše Chorého, pak na 2:0 trefil volej Šulcík (Šulc). V tu chvíli jsme byli i produktivní. Když vedete po 12 minutách 2:0, tak se samozřejmě lépe hraje. Pak nebylo v plánu bránit výsledek. Bohemka hlavně v druhé půli na nás vletěla, musím smeknout klobouk, jak nás zatlačila. Ale celkem jsme měli utkání pod kontrolou a s přehledem se ubránili. Měli jsme ještě brejkové situace, největší Matěj Vydra. Na moje gusto to bylo v druhém poločase až příliš zalezlé, ale měli jsme v úterý Ostravu. Anglický týden jsem završili šesti body z venku. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že se nám podařil vstup do jara."