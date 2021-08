Klokani vedení neudrželi, jejich Ďolíček vyloupila Plzeň

Druhé kolo fotbalové FORTUNA:LIGY uzavřel hodně bojovný a vyhecovaný zápas. Do vršovického Ďolíčku, domovu Bohemians 1905, přijela Plzeň. Domácí klokani vedli trefou Puškáče z penalty, ze stejné situace po přestávce srovnal Beuaguel a rozhodující gól si schoval plzeňský Káčer na 72. minutu. Pro Bohemku je to hodně hořké, minimálně bod by si zasloužila. V prvním poločase totiž byla lepší, ale po změně stran rozhodla plzeňská produktivita.

Klokani padli, z jejich Ďolíčku odvezla body Plzeň. | Foto: ČTK

Od úvodního hvizdu se fanoušci rozhodně nenudili. Zápasu nechyběly zajímavé akce ani ostré střety. Po jednom z nich fauloval Šulc ještě v minulé sezoně plzeňského Kovaříka a rozhodčí Machálek po poradě s kolegou u videa nařídil penaltu, s níž si Puškáč poradil. Vstřelený gól klokanům nalil čerstvou krev do žil, ale pro další vývoj utkání bylo rozhodující, že nedokázali z tlaku dát druhý gól. "Je škoda, že jsme ho nedokázali přidat, mohli jsme to už dohrát," smutnil trenér Bohemians Luděk Klusáček. "Do druhého poločasu hrála Plzeň na dva útočníky a nákopy se k nám dostala, měla převahu ve středu pole," pokračoval. Děkuji všem ve Spartě, celou dobu mě podporovali, říká Filip Panák Přečíst článek › Po přestávce si oba týmy role vyměnily, Plzeň zapnula na vyšší rychlostní stupeň a najednou bylo před domácí brankou pořádně horko. Jednu ze situací Vondra vyřešil faulem na Chorého a rozhodčí tentokrát nařídil penaltu pro hosty. Míč si vzal Beauguel a také se nemýlil.P o této situaci byli na koni hosté a zaslouženě se dostali do vedení po trefě Káčera. Poté se ale domácí probrali a do konce utkání Západočechům hodně zatápeli. Bohužel pro ně ale bez gólového efektu. "Dvakrát byl míč na brankové čáře, škoda," kroutil hlavou Klusáček. Na straně vítězů vládla pochopitelně spokojenost. "Bohemka hrála v prvním poločase velmi dobře, s obrovským nasazením, v bezvadné atmosféře, bylo to těžké utkání. Do druhé půle jsme přeskupili řady, byli aktivnější. Vítězství si moc ceníme, není jednoduché tady vyhrát," pochvaloval si plzeňský trenér Michal Bílek. Slavia veze další tři body. V Teplicích úřadovala nová posila Přečíst článek › Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0) Branky: 22. Puškáč z pen. - 52. Beauguel z pen., 71. Káčer. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Hronek, Květ, Ljovin, Miller (trenér brankářů), Bartek - Mosquera, Šulc, Kayamba. Diváci: 3584. Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra (80. Keita) - Květ (88. Koubek), Hronek, Ljovin (79. Bartek), Kovařík - Puškáč (66. Vacek), Necid. Trenér: Klusáček. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš - Ndiaye - Kayamba (85. Pernica), Káčer (81. Janošek), Šulc (90.+2 Hlavatý), Mosquera (46. Beauguel) - Chorý (81. Falta). Trenér: Bílek.