Fotbalisté Bohemians patří k nejpříjemnějším překvapením letošního ročníku FORTUNA:LIGY. V neděli odpoledne na trávníku svého domovského Ďolíčku rozstříleli Mladou Boleslav 4:0 a udělali důležitý krok k tomu, aby se do nadstavbové části podívali ve společnosti těch nejlepších klubů nejvyšší soutěže. Klokanům se dařilo hlavně na hřištích soupeřů, ale už i to zlomili, výhra nad Boleslaví byla třetí domácí v řadě.

Fanoušci Bohemians si v Ďolíčku užili výhru svého klubu 4:0 nad Mladou Boleslaví. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Pro Bohemians není Boleslav úplně nejoblíbenějším soupeřem, naposledy ji porazili v srpnu roku 2020. Vršovičtí klokani se ale do hostů pořádně zakousli už od prvních minut a Šeda v boleslavské brance měl plné ruce práce. Na úvodní gól se ovšem čekalo až do závěru první půle, kdy se prosadil Matoušek.

Koho na tribunách nebo u televizních obrazovek namlasl první poločas, druhý ho musel úplně nadchnout. Nešlo-li o skalní příznivce boleslavského týmu… Domácí hráči nevypustili jediný souboj a hostům nedovolovali vůbec nic.

Šílené derby. Po šestigólové přestřelce lize pořád vládne Sparta

Důležitý moment pak přinesla 62. minuta, kdy se nádherně trefil Kovařík. "To byl klíčový okamžik zápasu," uznal boleslavský kouč Pavel Hoftych.

Klokani byli namlsaní a o chvíli později přišla další parádní trefa, tentokrát z kopačky Prekopa. Hosté by se v tu chvíli už nejraději viděli na zpáteční cestě v autobuse, Drchal jim v nastavení na cestu přidal ještě další gól.

"Bohemka hrála jednoduchý fotbal, na souboje, v tom jsou silní. Chtěli jsme se tomu přizpůsobit, ale dělalo nám to problémy. Bohemka má momentálně silný mančaft, hlavně v hráčích nahoře, jsou to nepříjemní fotbalisté, těžko se brání. Náš problém byl v tom, že jsme si nedokázali vytvořit šance," hodnotil Hoftych.

Sedm gólů ve Vlašimi! Dukla ztratila vedení o tři góly, nakonec ji spasil Šebrle

Trenér vítězného týmu Jaroslav Veselý poznamenal, že i přes na pohled jasné vítězství to byl těžký zápas. "Pro Boleslav je to krutý výsledek, na 4:0 to určitě nebylo. Určující byl první gól, druhý to pak zlomil. Uklidnili jsme se, hosté už to jen dohráli," poznamenal.

Kromě drtivého vítězství domácí fanoušky potěšila ještě jedna záležitost. Po třinácti letech se totiž v dresu Bohemians objevil v ligovém zápase záložník Jan Morávek. Ten se po návratu rozehrával po zranění v B týmu a užil si hlasitý potlesk, když v 79. minutě nahradil na trávníku Matouška. "Klobouk dolů před kluky, díky nim jsme si mohl těch patnáct minut opravdu užít. Věřím, že budeme i nadále úspěšní a budeme v těchto výkonech pokračovat. Tým krásně šlape a doufám, že před sebou máme ještě plno úspěšných zápasů a že se nám podaří věci, které v Ďolíčku dlouho nebyli," usmíval se po zápase.

Obrazem: Vítězná série Meteoru skončila. Bez gólu i bodu odjel z Neratovic

Bohemians - Mladá Boleslav 4:0 (1:0)

Branky: 40. Matoušek, 62. Kovařík, 74. Prekop, 90.+1 Drchal. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Matoušek. ŽK: Vondra - Kubista, Suchý, Karafiát. Diváků: 5079.

Bohemians: Jedlička – Hůlka, Křapka, Vondra – Köstl (85. Nový), Jindřišek, Jánoš, Kovařík (79. Dostál) – Hála (68. Drchal), Matoušek (79. Morávek) – Prekop (79. Puškáč).

Boleslav: Šeda – Šimek (78. Donát), Suchý, Karafiát – Suchomel (70. Tomič), Mareček, Kubista (63. Skalák), Fulnek – Ladra, Kušej (70. Mašek) – Mil. Škoda (78. Jawo).